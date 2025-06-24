Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руль кипит, сиденье обжигает: простой способ вернуть комфорт
Перемирие без условий: Лавров заявил о резком развороте в риторике США и Европы
Иран назвал себя победителем в конфликте с Израилем: враг сожалеет и признал поражение
Угроза устранена: Израиль отчитался о победе над Ираном в ядерной и ракетной сферах
Ахиллесова пята стран Персидского залива? Экспортировать нельзя блокировать Ормузский пролив
Заговор в логове НАТО: Россию обвиняют в попытке убийства Зеленского
Этот город в Югре неожиданно стал туристическим хитом — брони растут как на дрожжах
Скамейка из прошлого спасает настоящее: интерьерный ренессанс
Острые, как характер тёщи: помидоры по-корейски, которые не залеживаются ни в одной кладовке

Слёзы, шерсть и лай: 7 пород, которым тесно в четырёх стенах

1:54
Зоосфера

Иногда собаки страдают не потому, что их не любят, а потому что их слишком любят — и не туда берут. Есть породы, которые в городской квартире просто гаснут, как костёр под водой. Не потому что они плохие. Просто им не по пути с квадратными метрами.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

Сенбернар: слюни, шерсть и мебель в заложниках

Добродушный гигант с массой за 80 кг и слюной, как у работающего пожарного шланга. Добавьте линьку — и квартира превращается в шерстяной ураган. А места столько, сколько в прихожей для пони.

Хаски и маламуты: бегуны без финиша

Им нужны километры снега, а не ковёр с IKEA. Их стихия — мороз, сани и свобода. А в однушке они сходят с ума и выют по ночам. Особенно маламуты — те вообще прирождённые упрямцы.

Лайки: охотники на стену

Если лайка не ищет дичь, она ищет повод полаять. Всё подозрительно: шаги за дверью, запах соседской еды, звук капающего крана. Детектив без дела — страшная вещь.

Немецкая овчарка: умник в изоляции

Интеллект выше среднего, но без задач — сходит с ума. Начинает охранять всё подряд: диван, тапки, батарею. Мозгу нужна работа, а не скука в замкнутом пространстве.

Тибетский мастиф: ночной дозор

Буддийский сторож, который активизируется ближе к полуночи. Лает не для развлечения — он охраняет ваш подъезд. Громко и основательно. Соседи в восторге не будут.

Азиаты и кавказцы: охранники без территории

Это собаки для двора, пастбища, простора. В квартире они угасают. Страдают молча, но основательно. Их инстинкты требуют патрулирования, а не лежания на ковре.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Домашние животные
Вот что кошки делают, если действительно любят вас Аудио 
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Домашние животные
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Руль кипит, сиденье обжигает: простой способ вернуть комфорт
Перемирие без условий: Лавров заявил о резком развороте в риторике США и Европы
Иран назвал себя победителем в конфликте с Израилем: враг сожалеет и признал поражение
Угроза устранена: Израиль отчитался о победе над Ираном в ядерной и ракетной сферах
Ахиллесова пята стран Персидского залива? Экспортировать нельзя блокировать Ормузский пролив
Заговор в логове НАТО: Россию обвиняют в попытке убийства Зеленского
Этот город в Югре неожиданно стал туристическим хитом — брони растут как на дрожжах
Скамейка из прошлого спасает настоящее: интерьерный ренессанс
Острые, как характер тёщи: помидоры по-корейски, которые не залеживаются ни в одной кладовке
Руки выдают возраст? Пять шагов, чтобы этого не произошло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.