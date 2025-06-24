Кошка что-то мяукает? Возможно, она кричит об этом

Кошки не говорят — но это не значит, что они молчат. Их язык — в мелочах: в ушах, зрачках, позе, даже в том, как они смотрят и молчат. Хочешь понимать своего кота? Придётся выучить "кошачий" как новый язык.
Спокойно поднят — всё хорошо. Дёргается резко — злитесь вы или обстановка. Виляет сердито? Лучше не трогать.
Прижаты — страх или злость. Направлены вперёд — интерес. Шевелятся — оценивает ситуацию.
Широкие зрачки — возбуждение, страх или игра. Узкие при нормальном свете — раздражение. Медленное моргание? Это почти кошачий поцелуй.
Короткое "мяу" — привет! Протяжное "мяааууу" — недоволен. Урчание — любовь. Шипение — не подходи!
Сгорбился, шерсть дыбом — испуг. Лёг на бок, расслаблен — доверяет. Спрятался — хочет покоя.
Говорите спокойно, не нависайте. Не тянитесь сверху. Лучше сесть и подождать — пусть сам подойдёт.
Кошка — не собака. Она сама решит, когда её гладить. Уважение — залог хороших отношений.
Кошка — не молчун, просто говорит на другом языке. Учите его с любовью — и вас поймут.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.