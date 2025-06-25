Клеймо, метрика и секреты экстерьера — что стоит за актировкой щенка

Актировка — это не просто осмотр щенков. Это официальный процесс, во время которого кинолог оценивает качество помёта, проверяет документы родителей, проводит клеймение, фиксирует состояние каждого щенка и оформляет документы. Всё это нужно, чтобы понять, подходят ли малыши для племенного разведения.
Чаще всего щенков актируют в возрасте 45-60 дней. К этому времени они уже достаточно развились, но всё ещё находятся рядом с матерью. Такой возраст позволяет точнее оценить здоровье, экстерьер и поведение.
Что включает актировка:
Что, если щенок — "не для разведения"
Это не приговор! Щенки с "нестандартным" внешним видом или небольшими особенностями называются плембрак. Они могут не участвовать в разведении, но остаются здоровыми и полноценными питомцами. Стоят дешевле, но приносят не меньше радости.
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