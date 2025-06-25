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Клеймо, метрика и секреты экстерьера — что стоит за актировкой щенка

2:01
Зоосфера

Актировка — это не просто осмотр щенков. Это официальный процесс, во время которого кинолог оценивает качество помёта, проверяет документы родителей, проводит клеймение, фиксирует состояние каждого щенка и оформляет документы. Всё это нужно, чтобы понять, подходят ли малыши для племенного разведения.

Щенок на приёме у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Щенок на приёме у ветеринара

Актировка щенков: зачем она нужна и как проходит

Чаще всего щенков актируют в возрасте 45-60 дней. К этому времени они уже достаточно развились, но всё ещё находятся рядом с матерью. Такой возраст позволяет точнее оценить здоровье, экстерьер и поведение.

Что включает актировка:

  • Проверка документов
    Проверяются родословные, возраст родителей, соответствие породы, наличие клейма или чипа.

  • Клеймение
    Каждому щенку присваивают уникальный номер — клеймо. Оно ставится на ухо или живот. Это обязательная часть идентификации, особенно в России.

  • Осмотр щенков
    Кинолог оценивает каждого щенка: прикус, хвост, количество пальцев, наличие пороков. Щенку могут дать отметку "не для племенного использования", если обнаружены отклонения.

  • Оформление метрик
    На каждого щенка оформляется метрика — его первый официальный документ. Там указываются клеймо, кличка, окрас, данные родителей и заводчика.

  • Присвоение кличек
    Все щенки из одного помёта получают клички на одну букву, часто с приставкой питомника. Например: "Бруно от Северного Леса".

Что, если щенок — "не для разведения"

Это не приговор! Щенки с "нестандартным" внешним видом или небольшими особенностями называются плембрак. Они могут не участвовать в разведении, но остаются здоровыми и полноценными питомцами. Стоят дешевле, но приносят не меньше радости.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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Клеймо, метрика и секреты экстерьера — что стоит за актировкой щенка
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