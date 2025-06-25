Клеймо, метрика и секреты экстерьера — что стоит за актировкой щенка

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Актировка — это не просто осмотр щенков. Это официальный процесс, во время которого кинолог оценивает качество помёта, проверяет документы родителей, проводит клеймение, фиксирует состояние каждого щенка и оформляет документы. Всё это нужно, чтобы понять, подходят ли малыши для племенного разведения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Щенок на приёме у ветеринара

Актировка щенков: зачем она нужна и как проходит

Чаще всего щенков актируют в возрасте 45-60 дней. К этому времени они уже достаточно развились, но всё ещё находятся рядом с матерью. Такой возраст позволяет точнее оценить здоровье, экстерьер и поведение.

Что включает актировка:

Проверка документов

Проверяются родословные, возраст родителей, соответствие породы, наличие клейма или чипа.

Проверяются родословные, возраст родителей, соответствие породы, наличие клейма или чипа. Клеймение

Каждому щенку присваивают уникальный номер — клеймо. Оно ставится на ухо или живот. Это обязательная часть идентификации, особенно в России.

Каждому щенку присваивают уникальный номер — клеймо. Оно ставится на ухо или живот. Это обязательная часть идентификации, особенно в России. Осмотр щенков

Кинолог оценивает каждого щенка: прикус, хвост, количество пальцев, наличие пороков. Щенку могут дать отметку "не для племенного использования", если обнаружены отклонения.

Кинолог оценивает каждого щенка: прикус, хвост, количество пальцев, наличие пороков. Щенку могут дать отметку "не для племенного использования", если обнаружены отклонения. Оформление метрик

На каждого щенка оформляется метрика — его первый официальный документ. Там указываются клеймо, кличка, окрас, данные родителей и заводчика.

На каждого щенка оформляется метрика — его первый официальный документ. Там указываются клеймо, кличка, окрас, данные родителей и заводчика. Присвоение кличек

Все щенки из одного помёта получают клички на одну букву, часто с приставкой питомника. Например: "Бруно от Северного Леса".

Что, если щенок — "не для разведения"

Это не приговор! Щенки с "нестандартным" внешним видом или небольшими особенностями называются плембрак. Они могут не участвовать в разведении, но остаются здоровыми и полноценными питомцами. Стоят дешевле, но приносят не меньше радости.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



