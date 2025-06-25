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Когда характер важнее окраса — но всё равно идеально в серо-белом

Зоосфера

Серебристые оттенки и дружелюбие — не редкость в мире кошек. Эти питомцы не только радуют глаз, но и умеют стать настоящими членами семьи.

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Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Топ-5 серо-белых кошек с мягким характером: нежность в серебристых тонах

Мы собрали пять пород (и не только), которые особенно часто встречаются в серо-белом окрасе и славятся ласковым нравом.

Британская короткошёрстная — плюшевая классика

Шерсть как бархат, характер как чай с молоком. Британцы спокойны, уравновешенны, не капризны. Отлично подходят для жизни в семье и прекрасно ладят с детьми и другими животными.

Девон-рекс — кудрявая душа

Смешная мордочка, завитые усы и характер — огонь. Эти кошки — настоящие обаяшки: обожают внимание, игры и объятия. Девоны подойдут активным людям, которым важно постоянное общение.

Сфинкс — тепло и нежность без шерсти

Да, шерсти нет, но окрас кожи может быть серо-белым. Эти кошки обожают контакт и тепло — как физическое, так и душевное. Сфинксы привязываются к человеку и становятся настоящими спутниками.

Персидская кошка — пушистое спокойствие

Мягкая, как облако, и такая же неторопливая. Персы любят тишину, уют и регулярный уход. Но взамен дают ощущение покоя, доверия и абсолютного домашнего тепла.

Беспородная кошка — доброта вне стандартов

Часто именно беспородные кошки серо-белой масти оказываются самыми преданными и контактными. Они неприхотливы, устойчивы к стрессу и легко уживаются в любых условиях — главное, чтобы рядом был человек.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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