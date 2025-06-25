Утренняя трель и вечерний свист: 5 птиц, которые наполняют июнь музыкой

Пока одни просыпаются под будильник, другие — под соловья. Начало лета — горячая пора в птичьем календаре: гнёзда полны, самцы поют, птенцы требуют корм.
Вот пять самых голосистых пернатых, которых проще всего услышать в июне в средней полосе России.
Соловей обыкновенный — ночной солист
Символ июньских ночей. Его мощные и сложные трели звучат на закате, ночью и перед рассветом. Соловей поёт ради любви — как только находит пару, стихает.
Где искать: густые кустарники, овраги, берега ручьёв
Когда слышно: ночь и раннее утро
Овсянка обыкновенная — жёлтая с нотами
Её песню легко узнать: "фит-фит-фит-фит-фит-фит-фи!" — звучит с верхушек кустов и деревьев. Самец поёт, патрулируя территорию. В июне особенно активна — забота о птенцах в разгаре.
Где искать: опушки, деревни, кустарниковые луга
Когда слышно: утро, день, вечер
Зарянка — серебристый голос в тени
Оранжевая грудка и тонкий, чуть печальный голос. Зарянка поёт не только осенью: в начале лета её голос звучит особенно часто.
Где искать: тенистые парки, леса, сады
Когда слышно: рассвет, закат
Дрозд-рябинник — громкий сторож сада
Сероголовый певец с характером. Живёт в колониях, охраняет гнездо и оглушительно поёт прерывистыми свистами.
Где искать: городские скверы, рощи, парки
Когда слышно: утро и вечер
Чекан луговой — мал, да громок
Симпатичная луговая птичка, поющая с травы или кустиков. Песня короткая, с подражаниями другим птицам. Летом его легко узнать по вертикальному взлёту с треском.
Где искать: заливные луга, поля, обочины
Когда слышно: утро и день
Дрозды́ - род воробьиных птиц из семейства дроздовых.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.