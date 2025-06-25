Утренняя трель и вечерний свист: 5 птиц, которые наполняют июнь музыкой

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Пока одни просыпаются под будильник, другие — под соловья. Начало лета — горячая пора в птичьем календаре: гнёзда полны, самцы поют, птенцы требуют корм.

Фото: https://www.flickr.com/photos/usfwsmtnprairie/35814922260/ by USFWS Mountain-Prairie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дрозд-ягодник

Кто поёт в июне: 5 птиц, чей голос наполняет летние дни

Вот пять самых голосистых пернатых, которых проще всего услышать в июне в средней полосе России.

Соловей обыкновенный — ночной солист

Символ июньских ночей. Его мощные и сложные трели звучат на закате, ночью и перед рассветом. Соловей поёт ради любви — как только находит пару, стихает.

Где искать: густые кустарники, овраги, берега ручьёв

Когда слышно: ночь и раннее утро

Овсянка обыкновенная — жёлтая с нотами

Её песню легко узнать: "фит-фит-фит-фит-фит-фит-фи!" — звучит с верхушек кустов и деревьев. Самец поёт, патрулируя территорию. В июне особенно активна — забота о птенцах в разгаре.

Где искать: опушки, деревни, кустарниковые луга

Когда слышно: утро, день, вечер

Зарянка — серебристый голос в тени

Оранжевая грудка и тонкий, чуть печальный голос. Зарянка поёт не только осенью: в начале лета её голос звучит особенно часто.

Где искать: тенистые парки, леса, сады

Когда слышно: рассвет, закат

Дрозд-рябинник — громкий сторож сада

Сероголовый певец с характером. Живёт в колониях, охраняет гнездо и оглушительно поёт прерывистыми свистами.

Где искать: городские скверы, рощи, парки

Когда слышно: утро и вечер

Чекан луговой — мал, да громок

Симпатичная луговая птичка, поющая с травы или кустиков. Песня короткая, с подражаниями другим птицам. Летом его легко узнать по вертикальному взлёту с треском.

Где искать: заливные луга, поля, обочины

Когда слышно: утро и день

Уточнения

Дрозды́ - род воробьиных птиц из семейства дроздовых.

