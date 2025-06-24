Молчаливые титаны попытались заговорить — с помощью пузырей

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Горбатые киты умеют удивлять. Новое исследование показало: эти гиганты создают под водой кольца из пузырьков — и направляют их прямо в сторону людей. Учёные считают, что это может быть своеобразное "здравствуй" или

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Кольца-послания: как киты пытаются общаться с людьми с помощью пузырьков

Анализ 12 случаев прямого взаимодействия в океане показал: 11 китов выпустили 39 пузырьковых колец — каждое диаметром около метра. И что важно — рядом не было других животных, то есть охотничье поведение исключено. Всё указывает на то, что сообщение адресовано именно людям.

Дружелюбие без слов

Киты вели себя спокойно и мягко, не проявляя признаков стресса или раздражения. Это говорит о доверии. Такое поведение не просто трогает — оно заставляет пересмотреть наши представления о границах общения между видами.

Пузырьки и… внеземные контакты

Учёные идут дальше: они предполагают, что изучение таких форм коммуникации поможет понять, как может выглядеть общение с иными формами жизни — не только земными. Но сначала придётся научиться расшифровывать язык самих китов.

Уточнения

Океа́н - крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

