Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скучная гостиная — больше не про ваш дом: освежите интерьер за один день
Никакого холодильника — как хранить помидоры, чтобы они не потеряли вкус: единственный секрет, который изменит всё
Как избавиться от акне и раздражения на спине — пошагово, без дорогих процедур
Чуть не поседела: Лолита была потрясена неожиданным решением живущей в Болгарии дочери
Как использовать хрен для суставов и пищеварения: секреты целебного корня
Питомец кружится перед сном: не просто привычка, а древний инстинкт
Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины
Как сделать бисквит воздушным: 4 ингредиента, которые изменят вашу выпечку навсегда
Microsoft уменьшила срок отката до Windows 11! Что нужно знать каждому пользователю

Молчаливые титаны попытались заговорить — с помощью пузырей

1:20
Зоосфера

Горбатые киты умеют удивлять. Новое исследование показало: эти гиганты создают под водой кольца из пузырьков — и направляют их прямо в сторону людей. Учёные считают, что это может быть своеобразное "здравствуй" или

киты
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
киты

Кольца-послания: как киты пытаются общаться с людьми с помощью пузырьков

Анализ 12 случаев прямого взаимодействия в океане показал: 11 китов выпустили 39 пузырьковых колец — каждое диаметром около метра. И что важно — рядом не было других животных, то есть охотничье поведение исключено. Всё указывает на то, что сообщение адресовано именно людям.

Дружелюбие без слов

Киты вели себя спокойно и мягко, не проявляя признаков стресса или раздражения. Это говорит о доверии. Такое поведение не просто трогает — оно заставляет пересмотреть наши представления о границах общения между видами.

Пузырьки и… внеземные контакты

Учёные идут дальше: они предполагают, что изучение таких форм коммуникации поможет понять, как может выглядеть общение с иными формами жизни — не только земными. Но сначала придётся научиться расшифровывать язык самих китов.

Уточнения

Океа́н - крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Скучная гостиная — больше не про ваш дом: освежите интерьер за один день
Никакого холодильника — как хранить помидоры, чтобы они не потеряли вкус: единственный секрет, который изменит всё
Как избавиться от акне и раздражения на спине — пошагово, без дорогих процедур
Чуть не поседела: Лолита была потрясена неожиданным решением живущей в Болгарии дочери
Как использовать хрен для суставов и пищеварения: секреты целебного корня
Питомец кружится перед сном: не просто привычка, а древний инстинкт
Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины
Как сделать бисквит воздушным: 4 ингредиента, которые изменят вашу выпечку навсегда
Microsoft уменьшила срок отката до Windows 11! Что нужно знать каждому пользователю
Из ресторана в океан: 110-летнего лобстера отпустили на волю в Нью-Йорке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.