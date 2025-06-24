Половина популяции исчезла — морской лёд уходит, а вместе с ним и жизнь

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новое исследование Британской антарктической службы (BAS) показало: глобальное потепление уже ощутимо бьёт по тюленям Антарктики. За последние десятилетия численность некоторых видов сократилась почти вдвое. Связь с исчезающим морским льдом — прямая.

Фото: flickr.com by jomilo75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюлень

Тают льды — "тают" тюлени: как климат угрожает антарктической фауне

Учёные начали мониторинг ещё в 1970-х годах, сосредоточив внимание на острове Сигню и трёх видах: тюлене Уэдделла, кергеленском морском котике и южном морском слоне. Спутниковые данные и полевые наблюдения показали, как резко меняется их численность — и почему.

Кто пострадал больше всех

Тюлень Уэдделла сократился на 54 % — он зависит от морского льда: отдых, охота, размножение происходят именно там. Когда лёд уходит, уходит и стабильность.

сократился на 54 % — он зависит от морского льда: отдых, охота, размножение происходят именно там. Когда лёд уходит, уходит и стабильность. Кергеленские морские котики тоже уязвимы: их стало меньше на 47 %. Хоть они и рождаются на суше, питание напрямую зависит от морской экосистемы.

тоже уязвимы: их стало меньше на 47 %. Хоть они и рождаются на суше, питание напрямую зависит от морской экосистемы. Южные морские слоны пока не показывают долгосрочного спада, но их численность нестабильна — колебания явно связаны с климатом.

Лёд — основа жизни

Ранее считалось, что популяции тюленей на Южных Оркнейских островах находятся в равновесии. Новые данные разрушили этот миф. Исчезновение льда — не просто ландшафтная перемена, а сдвиг всей экосистемы, от микроскопических организмов до хищников.

Уточнения

Обыкновенный тюле́нь — представитель семейства настоящих тюленей.

