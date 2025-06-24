Половина популяции исчезла — морской лёд уходит, а вместе с ним и жизнь

Новое исследование Британской антарктической службы (BAS) показало: глобальное потепление уже ощутимо бьёт по тюленям Антарктики. За последние десятилетия численность некоторых видов сократилась почти вдвое. Связь с исчезающим морским льдом — прямая.
Учёные начали мониторинг ещё в 1970-х годах, сосредоточив внимание на острове Сигню и трёх видах: тюлене Уэдделла, кергеленском морском котике и южном морском слоне. Спутниковые данные и полевые наблюдения показали, как резко меняется их численность — и почему.
Кто пострадал больше всех
Лёд — основа жизни
Ранее считалось, что популяции тюленей на Южных Оркнейских островах находятся в равновесии. Новые данные разрушили этот миф. Исчезновение льда — не просто ландшафтная перемена, а сдвиг всей экосистемы, от микроскопических организмов до хищников.
Обыкновенный тюле́нь — представитель семейства настоящих тюленей.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.