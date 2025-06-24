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Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать

Зоосфера

У каждой кошки — своя изюминка. Но есть породы, которые умеют очаровывать с первого взгляда.

Кошка голубая русская
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кошка голубая русская

Очаровательная пятёрка: кошки, которых невозможно не полюбить

Мы собрали пятёрку самых милых — тех, кто не только красив, но и обладает мягким характером.

Шотландская вислоухая — комочек спокойствия

Её прижатые ушки сразу бросаются в глаза — и в сердце. Эти кошки спокойные, ласковые и легко уживаются с другими питомцами. Отличный выбор для семьи с детьми.

Бенгальская — мини-леопард в вашей квартире

Яркий пятнистый окрас, сильное тело и азарт к игре. Бенгальцы обожают движение и подойдут тем, кто готов к активному взаимодействию. Настоящая энергия в мягкой шкурке.

Британская короткошёрстная — плюшевый джентльмен

Плотная шерсть, крупные щёки и степенность. Эти кошки словно созданы для дивана, книги и тишины. Верные и уравновешенные, они украшают каждый дом уютом.

Русская голубая — интеллигент с севера

Серебристый мех и сдержанная натура. Эти кошки преданны, но не навязчивы. Предпочитают тишину и выбирают одного близкого человека — и остаются с ним надолго.

Рагамаффин — ласка во плоти

Длинная шёлковистая шерсть и абсолютная доброжелательность. Рагамаффины обожают обниматься, умеют терпеть детские шалости и легко становятся душой семьи.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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