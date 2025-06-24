Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать

У каждой кошки — своя изюминка. Но есть породы, которые умеют очаровывать с первого взгляда.
Мы собрали пятёрку самых милых — тех, кто не только красив, но и обладает мягким характером.
Шотландская вислоухая — комочек спокойствия
Её прижатые ушки сразу бросаются в глаза — и в сердце. Эти кошки спокойные, ласковые и легко уживаются с другими питомцами. Отличный выбор для семьи с детьми.
Бенгальская — мини-леопард в вашей квартире
Яркий пятнистый окрас, сильное тело и азарт к игре. Бенгальцы обожают движение и подойдут тем, кто готов к активному взаимодействию. Настоящая энергия в мягкой шкурке.
Британская короткошёрстная — плюшевый джентльмен
Плотная шерсть, крупные щёки и степенность. Эти кошки словно созданы для дивана, книги и тишины. Верные и уравновешенные, они украшают каждый дом уютом.
Русская голубая — интеллигент с севера
Серебристый мех и сдержанная натура. Эти кошки преданны, но не навязчивы. Предпочитают тишину и выбирают одного близкого человека — и остаются с ним надолго.
Рагамаффин — ласка во плоти
Длинная шёлковистая шерсть и абсолютная доброжелательность. Рагамаффины обожают обниматься, умеют терпеть детские шалости и легко становятся душой семьи.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.