Шоколад и собаки: коварный дуэт, который может закончиться трагедией

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш питомец стащил со стола шоколадную конфету? Уже через час его жизнь может оказаться под угрозой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бостон-терьер

Всё дело в веществе под названием теобромин, содержащемся в какао-бобах. Для человека он безвреден, но для собаки — токсичен. Организм собаки не способен быстро расщеплять теобромин, что приводит к его накоплению и тяжёлому отравлению.

Как проявляется отравление

Симптомы появляются уже через 30-60 минут после поедания шоколада. Собака становится тревожной, тяжело дышит, пьёт много воды. Далее может начаться рвота, диарея, мышечная дрожь. В тяжёлых случаях — судороги, аритмия и даже летальный исход без экстренной помощи.

Особенно опасен чёрный шоколад: в 100 г содержится до 200 мг теобромина. Для собаки весом 10 кг опасной дозой считается всего 15-20 г. Молочный шоколад токсичен меньше, но и его 50 г достаточно, чтобы навредить небольшому питомцу. Белый шоколад почти не содержит какао, но и он может вызвать расстройство пищеварения из-за сахара и жиров.

Что делать, если собака съела шоколад

Если с момента "угощения" прошло меньше часа — постарайтесь вызвать рвоту: растворите чайную ложку соли в стакане тёплой воды и дайте собаке выпить. Затем — активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса, разведённый в воде). После этого сразу отправляйтесь к ветеринару.

Если осталась упаковка от шоколада — возьмите её с собой: это поможет специалисту точнее оценить уровень угрозы и выбрать лечение.

После оказания первой помощи

Даже если питомец внешне чувствует себя лучше, последствия могут проявиться позже — повреждения печени или почек иногда становятся заметны через 1-2 дня. Поэтому наблюдайте за поведением и аппетитом животного как минимум 48 часов.

Профилактика — ваш лучший инструмент

Никогда не оставляйте шоколад в открытом доступе. Храните сладости в недоступных местах — на верхних полках, в закрытых ящиках. Обязательно объясните детям, что даже одна конфета может стоить питомцу жизни.

Некоторые собаки умеют находить лакомства даже в запертых шкафах, так что не стоит полагаться на удачу.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

