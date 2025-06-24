Ночное зрение, широкое поле и улавливание движения — их глаза устроены иначе

Кошки видят мир иначе, чем мы. У них ограниченная цветовая палитра: синий, жёлтый и серый — вот и всё. Красный и зелёный почти не различимы. Это не совсем дальтонизм, но похоже. Их глаза устроены иначе: меньше колбочек, отвечающих за цвета, зато больше палочек — тех, что ловят свет и тень.
Вот где кошки действительно превосходят нас — в ночном зрении. Им нужно в шесть раз меньше света, чем человеку. А всё благодаря особому слою за сетчаткой — тапетуму. Он отражает свет внутри глаза, словно усиливая его. Поэтому кошка отлично ориентируется в сумерках, как в полдень.
Что ещё необычного в кошачьем зрении
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.