Ночное зрение, широкое поле и улавливание движения — их глаза устроены иначе

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки видят мир иначе, чем мы. У них ограниченная цветовая палитра: синий, жёлтый и серый — вот и всё. Красный и зелёный почти не различимы. Это не совсем дальтонизм, но похоже. Их глаза устроены иначе: меньше колбочек, отвечающих за цвета, зато больше палочек — тех, что ловят свет и тень.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Котята с разным цветом глаз

Как видят кошки: правда о цветах, ночи и движении

Вот где кошки действительно превосходят нас — в ночном зрении. Им нужно в шесть раз меньше света, чем человеку. А всё благодаря особому слою за сетчаткой — тапетуму. Он отражает свет внутри глаза, словно усиливая его. Поэтому кошка отлично ориентируется в сумерках, как в полдень.

Что ещё необычного в кошачьем зрении

Широко посаженные глаза дают кошке широкое поле обзора — удобно для охоты.

Кошки способны замечать даже малейшее движение, особенно сбоку.

Учёные считают, что кошки улавливают некоторые участки ультрафиолета — мы этого просто не видим.

А вот с глубиной восприятия у них слабее — зато реакции быстрые и точные.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



