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Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни

1:52
Зоосфера

Многие считают, что совместный сон с любимым лабрадором — это трогательно и уютно. Но на самом деле такая привычка может обернуться серьёзными последствиями. Учёные предупреждают: близкий контакт с питомцем во время сна способен нанести вред вашему здоровью — и не только из-за шерсти на простынях.

Спящая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая собака

Собаки переносят опасные инфекции

На теле животного могут присутствовать бактерии, устойчивые к антибиотикам — например, MRSA. Достаточно мелкой царапины на коже, чтобы инфекция попала в организм человека. Помимо этого, пёс приносит с улицы частицы плесени, пыльцы и даже яйца паразитов, которые оседают на постельном белье и тканях.

Риск укуса во сне

Во сне собака может резко среагировать на внешний раздражитель или сон о погоне. В этот момент она способна укусить — причём непреднамеренно. Особенно подвержены риску дети: статистика показывает, что большая часть укусов происходит именно ночью.

Храп и нарушение сна

Даже если собака спокойная и ласковая, её храп способен мешать полноценному отдыху. Нарушения фаз глубокого сна приводят к постоянной усталости, головной боли и снижению концентрации. Таким образом, вы просыпаетесь не отдохнувшими, а разбитыми.

Как снизить риски, если вы не готовы отказываться от близости

Приучите собаку к отдельной лежанке. Лучше, если она будет находиться в спальне, но не на кровати. Ортопедический матрас обеспечит питомцу комфорт, а вам — спокойствие. После каждой прогулки мойте псу лапы, и не забывайте об обработке от паразитов.

Да, любовь к животному — это прекрасно. Но она не должна вредить вашему здоровью.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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