Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни

Многие считают, что совместный сон с любимым лабрадором — это трогательно и уютно. Но на самом деле такая привычка может обернуться серьёзными последствиями. Учёные предупреждают: близкий контакт с питомцем во время сна способен нанести вред вашему здоровью — и не только из-за шерсти на простынях.
На теле животного могут присутствовать бактерии, устойчивые к антибиотикам — например, MRSA. Достаточно мелкой царапины на коже, чтобы инфекция попала в организм человека. Помимо этого, пёс приносит с улицы частицы плесени, пыльцы и даже яйца паразитов, которые оседают на постельном белье и тканях.
Во сне собака может резко среагировать на внешний раздражитель или сон о погоне. В этот момент она способна укусить — причём непреднамеренно. Особенно подвержены риску дети: статистика показывает, что большая часть укусов происходит именно ночью.
Даже если собака спокойная и ласковая, её храп способен мешать полноценному отдыху. Нарушения фаз глубокого сна приводят к постоянной усталости, головной боли и снижению концентрации. Таким образом, вы просыпаетесь не отдохнувшими, а разбитыми.
Приучите собаку к отдельной лежанке. Лучше, если она будет находиться в спальне, но не на кровати. Ортопедический матрас обеспечит питомцу комфорт, а вам — спокойствие. После каждой прогулки мойте псу лапы, и не забывайте об обработке от паразитов.
Да, любовь к животному — это прекрасно. Но она не должна вредить вашему здоровью.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.