Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на новостройки в России взлетят: прогноз на вторую половину 2025 года
Хватит маскировать темные круги под глазами: есть способы выглядеть свежо даже без консилера
Босиком по помойке — в Лигу чемпионов: невероятная история Осимхена
Игрушки, которые развивают интеллект и спасают мебель от зубов щенка
Не охлаждает, а спасает от духоты: секретный режим в вашем кондиционере
Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного
Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас
Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду
Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской

Хвост говорит больше, чем хозяин — просто научись читать сигналы

Зоосфера

Кошки боятся воды, собаки крутятся на месте перед сном, а ещё мёртвая мышь в тапке — подарок, а не угроза.

Белая персидская кошка и мопс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая персидская кошка и мопс

5 странностей кошек и собак, которые наука уже объяснила

Поведение домашних питомцев часто кажется странным, но у большинства привычек есть научное объяснение.

1. Почему кошки не переносят воду

Намокшая шерсть делает кошку тяжёлой и неповоротливой — а это опасно для животного, привыкшего к скорости и точности. К тому же влажная шерсть мешает ухаживать за собой. Чистоплотность у кошек — почти священный инстинкт.

2. Зачем собаки кружатся перед сном

Это древнее поведение. Предки собак вытаптывали траву и проверяли место перед отдыхом — так они защищали себя от насекомых и создавали «гнездо». Сегодня — это просто успокаивающий ритуал, который достался по наследству.

3. Мёртвая мышь — это знак заботы

Кошки приносят добычу домой не ради драмы. Они делают запасы или пытаются «поделиться» пищей, как мама — с котятами. Иногда это жест благодарности человеку за тёплый дом и еду.

4. Почему собаки виляют хвостом

Хвост — не просто украшение, а язык тела. Радость, тревога, интерес, страх — всё можно «прочитать» по его движению. Виляние направо — обычно позитив, влево — настороженность. Главное — быть внимательным.

5. Коробка — лучший дом для кошки

Любая коробка или тесное пространство — идеальное укрытие. Там тепло, безопасно, а ещё можно наблюдать за происходящим. Даже в уютной квартире кошка всё равно остаётся немного охотницей.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай
Домашние животные
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Последние материалы
Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного
Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас
Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду
Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Хвост говорит больше, чем хозяин — просто научись читать сигналы
Луна под прицелом: смогут ли страны поделить её по-честному
Чтобы преодолеть экономические преграды: Чемезов раскрыл план трансформации России
Где в Хорватии дешевле: цены на побережье Адриатики удивили даже бывалых туристов
Грузовик за $316,000: ретро-зверь мощнее суперкаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.