Эти существа не просто живут рядом — они меняют правила в городах

Tapinoma magnum — не просто муравьи, а настоящая угроза масштаба Европы. Их колонии могут насчитывать до 20 миллионов особей. Эти насекомые уже успели нанести серьёзный урон в разных странах, перегрызая кабели, повреждая дорожные объекты и даже проявляя агрессию к людям.
Считается, что супермуравьи пришли с растениями из Средиземноморья. Пока что с ними борются власти Франции, Швейцарии и Германии — но полного искоренения добиться не удаётся. Они выносливы, стремительно размножаются и умеют скрываться.
Реальные случаи: стройки и детские площадки под угрозой
В Швейцарии из-за муравьёв приостанавливали строительство тоннеля, а в Германии колония оккупировала детскую площадку. Их деятельность выходит далеко за пределы муравейников — они уже вмешиваются в городскую жизнь.
Британия — следующая
Британская ассоциация по борьбе с вредителями уже бьёт тревогу. Если не принять специальных мер, Tapinoma magnum может распространиться по стране. Угроза не преувеличена: в случае проникновения супермуравьи могут нанести ущерб инфраструктуре и экосистемам.
Инфраструкту́ра - комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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