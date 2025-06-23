Эти существа не просто живут рядом — они меняют правила в городах

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Tapinoma magnum — не просто муравьи, а настоящая угроза масштаба Европы. Их колонии могут насчитывать до 20 миллионов особей. Эти насекомые уже успели нанести серьёзный урон в разных странах, перегрызая кабели, повреждая дорожные объекты и даже проявляя агрессию к людям.

Фото: commons.wikimedia.org by Bradley Rentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Муравьи

Супермуравьи подбираются к Британии: угроза на миллионы

Считается, что супермуравьи пришли с растениями из Средиземноморья. Пока что с ними борются власти Франции, Швейцарии и Германии — но полного искоренения добиться не удаётся. Они выносливы, стремительно размножаются и умеют скрываться.

Реальные случаи: стройки и детские площадки под угрозой

В Швейцарии из-за муравьёв приостанавливали строительство тоннеля, а в Германии колония оккупировала детскую площадку. Их деятельность выходит далеко за пределы муравейников — они уже вмешиваются в городскую жизнь.

Британия — следующая

Британская ассоциация по борьбе с вредителями уже бьёт тревогу. Если не принять специальных мер, Tapinoma magnum может распространиться по стране. Угроза не преувеличена: в случае проникновения супермуравьи могут нанести ущерб инфраструктуре и экосистемам.

Уточнения

Инфраструкту́ра - комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



