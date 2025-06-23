Путешествие без билета, плана и багажа — кто спрятался в самолётных обломках

В Британской Колумбии нашли весьма необычного путешественника — дикобраза, который преодолел более 860 километров, спрятавшись в конструкции разбившегося самолёта. Никто не заметил животное, пока обломки не прибыли в мастерскую для ремонта.
Самка дикобраза укрылась под креслом пилота — именно туда не заглянули рабочие перед отправкой. Только при разгрузке на складе сотрудникам бросился в глаза необычный "пассажир". Позвали специалистов из Центра охраны дикой природы.
Тихая эвакуация
Через небольшое техническое окошко дикобразу аккуратно ввели успокоительное и извлекли из "металлической западни". Животное провело в пути не только долгие часы, но и немалое расстояние — 864 километра.
Специалисты подчёркивают, что такое поведение нехарактерно для дикобразов. В подобных ситуациях чаще фигурируют сурки — они известны своей привычкой забираться в моторные отсеки машин. Сейчас дикобраз в безопасности и проходит восстановление в реабилитационном центре.
Дикобра́зовые - семейство отряда грызунов.
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