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Путешествие без билета, плана и багажа — кто спрятался в самолётных обломках

1:16
Зоосфера

В Британской Колумбии нашли весьма необычного путешественника — дикобраза, который преодолел более 860 километров, спрятавшись в конструкции разбившегося самолёта. Никто не заметил животное, пока обломки не прибыли в мастерскую для ремонта.

Дикобраз
Фото: commons.wikimedia.org by sunnyjosef, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дикобраз

В Канаде дикобраз случайно пролетел 864 километра внутри обломков самолёта

Самка дикобраза укрылась под креслом пилота — именно туда не заглянули рабочие перед отправкой. Только при разгрузке на складе сотрудникам бросился в глаза необычный "пассажир". Позвали специалистов из Центра охраны дикой природы.

Тихая эвакуация

Через небольшое техническое окошко дикобразу аккуратно ввели успокоительное и извлекли из "металлической западни". Животное провело в пути не только долгие часы, но и немалое расстояние — 864 километра.

Специалисты подчёркивают, что такое поведение нехарактерно для дикобразов. В подобных ситуациях чаще фигурируют сурки — они известны своей привычкой забираться в моторные отсеки машин. Сейчас дикобраз в безопасности и проходит восстановление в реабилитационном центре.

Уточнения

Дикобра́зовые - семейство отряда грызунов.

Автор Дмитрий Тезнев
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