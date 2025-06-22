Они были братьями — теперь один в списке вымерших, а другой — в списке уязвимых

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мамонты и современные слоны — родня. Оба принадлежат к семейству слоновых, произошли от общего предка и когда-то жили бок о бок. Но история распорядилась иначе: один стал символом исчезнувшего мира, другой всё ещё борется за выживание на Земле.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мамонт

Мамонты и слоны: родственные великаны с разной судьбой

Мамонты появились около 5 миллионов лет назад и пережили свой расцвет в ледниковые времена. Они заселяли Евразию и Северную Америку, от гигантских степных до миниатюрных островных видов. Но около 4 тысяч лет назад всё закончилось — последняя популяция исчезла на острове Врангеля. Причины: потепление климата, исчезновение пастбищ и, возможно, охота человека.

Слоны — выжившие герои

Сегодня на планете живут три вида слонов: африканский саванный, африканский лесной и азиатский. Это величественные, умные и важные для природы животные. Они рассеивают семена, формируют ландшафты и поддерживают биоразнообразие. Но и они под угрозой — браконьерство, потеря среды обитания и климатические изменения делают их положение хрупким.

Будущее из прошлого: проект мамонт 2.0

Генетик Джордж Черч и его команда работают над амбициозной задачей: воссоздать шерстистого мамонта с помощью ДНК слонов. Звучит фантастично, но идея в том, чтобы вернуть арктические степи и даже повлиять на климат, замедлив таяние вечной мерзлоты. Однако проект вызывает много вопросов — этических, научных и экологических.

Главный приоритет — сохранить тех, кто ещё с нами

Даже если мамонт однажды "вернётся", для природы гораздо важнее сейчас — спасти слонов. Они — живые наследники вымерших гигантов и требуют не меньшего уважения и заботы.

Уточнения

Ма́монты - вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена по начало голоцена.

