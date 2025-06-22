Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живёте с этим газом и не знаете об этом: тихий убийца действует без запаха и следа
GoodPop: как мексиканское мороженое стало многомиллионным бизнесом
Не всё так просто: правда о ручном сборе колорадских жуков
Неожиданная правда о женщинах Древнего Египта: мифы и реальность
Авто, которое не подведет с первого старта: идеальный автомобиль для новичков в Болгарии
Без муки, но со вкусом: оладьи, которые перевернут ваши представления о готовке
Шесть новых техник нанесения румян: откройте для себя искусство сияния, вдохновлённое летом
Диетологи советуют: этот сок перед сном помогает избавиться от запоров
Шоколад и собаки: коварный дуэт, который может закончиться трагедией

Они были братьями — теперь один в списке вымерших, а другой — в списке уязвимых

2:00
Зоосфера

Мамонты и современные слоны — родня. Оба принадлежат к семейству слоновых, произошли от общего предка и когда-то жили бок о бок. Но история распорядилась иначе: один стал символом исчезнувшего мира, другой всё ещё борется за выживание на Земле.

Мамонт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мамонт

Мамонты и слоны: родственные великаны с разной судьбой

Мамонты появились около 5 миллионов лет назад и пережили свой расцвет в ледниковые времена. Они заселяли Евразию и Северную Америку, от гигантских степных до миниатюрных островных видов. Но около 4 тысяч лет назад всё закончилось — последняя популяция исчезла на острове Врангеля. Причины: потепление климата, исчезновение пастбищ и, возможно, охота человека.

Слоны — выжившие герои

Сегодня на планете живут три вида слонов: африканский саванный, африканский лесной и азиатский. Это величественные, умные и важные для природы животные. Они рассеивают семена, формируют ландшафты и поддерживают биоразнообразие. Но и они под угрозой — браконьерство, потеря среды обитания и климатические изменения делают их положение хрупким.

Будущее из прошлого: проект мамонт 2.0

Генетик Джордж Черч и его команда работают над амбициозной задачей: воссоздать шерстистого мамонта с помощью ДНК слонов. Звучит фантастично, но идея в том, чтобы вернуть арктические степи и даже повлиять на климат, замедлив таяние вечной мерзлоты. Однако проект вызывает много вопросов — этических, научных и экологических.

Главный приоритет — сохранить тех, кто ещё с нами

Даже если мамонт однажды "вернётся", для природы гораздо важнее сейчас — спасти слонов. Они — живые наследники вымерших гигантов и требуют не меньшего уважения и заботы.

Уточнения

Ма́монты - вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена по начало голоцена.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Домашние животные
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности Аудио 
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Последние материалы
Живёте с этим газом и не знаете об этом: тихий убийца действует без запаха и следа
GoodPop: как мексиканское мороженое стало многомиллионным бизнесом
Не всё так просто: правда о ручном сборе колорадских жуков
Неожиданная правда о женщинах Древнего Египта: мифы и реальность
Авто, которое не подведет с первого старта: идеальный автомобиль для новичков в Болгарии
Без муки, но со вкусом: оладьи, которые перевернут ваши представления о готовке
Шесть новых техник нанесения румян: откройте для себя искусство сияния, вдохновлённое летом
Диетологи советуют: этот сок перед сном помогает избавиться от запоров
Шоколад и собаки: коварный дуэт, который может закончиться трагедией
Забудьте о химии: как бороться с сорняками простыми натуральными средствами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.