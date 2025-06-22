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Одна ошибка на прогулке может закончиться бедой — как уберечь питомца от жары

1:53
Зоосфера

Высокая температура опасна не только для людей. Собаки тоже тяжело переносят жару — особенно активные и длинношёрстные. Перегрев может наступить быстрее, чем кажется, и стать реальной угрозой здоровью питомца.

Собака купается в фонтане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака купается в фонтане

Перегрев у собаки: как не пропустить тревожные сигналы и помочь вовремя

Многие думают, что летом собаку нужно обязательно стричь. Частично — да: ветеринары рекомендуют немного укоротить шерсть в области живота и паха. Это помогает собаке охлаждаться, лёжа на прохладных поверхностях. Но брить полностью — нельзя. Без шерстяного покрова кожа остаётся незащищённой и может получить солнечные ожоги.

Как распознать перегрев

Обратить внимание стоит, если собака:

  • тяжело и часто дышит, высунув язык;
  • избегает активности и игр;
  • старается спрятаться в тени или улечься на холодный пол.

Эти признаки — повод немедленно отреагировать.

Первая помощь при перегреве

Чтобы не довести до критического состояния:

  • всегда берите с собой воду на прогулку;
  • не гуляйте в самую жару;
  • внимательно следите за дыханием — оно лучше любого градусника подскажет, что собаке жарко.

Если видите, что животному нехорошо — отведите в тень, предложите воду, охладите лапы и живот.

Когда пора к ветеринару

Обратитесь к специалисту, если заметили:

  • рвоту, диарею;
  • шаткость, потерю координации;
  • слабость, нежелание вставать.

Такие признаки — уже тревожные. Не теряйте времени.

Как гулять, чтобы не навредить

Идеальное время для прогулок летом — раннее утро или вечер. Ищите тенистые аллеи, избегайте асфальта — он раскаляется и может обжечь лапы. Пусть прогулки будут радостью, а не испытанием.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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