Одна ошибка на прогулке может закончиться бедой — как уберечь питомца от жары

Высокая температура опасна не только для людей. Собаки тоже тяжело переносят жару — особенно активные и длинношёрстные. Перегрев может наступить быстрее, чем кажется, и стать реальной угрозой здоровью питомца.
Многие думают, что летом собаку нужно обязательно стричь. Частично — да: ветеринары рекомендуют немного укоротить шерсть в области живота и паха. Это помогает собаке охлаждаться, лёжа на прохладных поверхностях. Но брить полностью — нельзя. Без шерстяного покрова кожа остаётся незащищённой и может получить солнечные ожоги.
Как распознать перегрев
Обратить внимание стоит, если собака:
Эти признаки — повод немедленно отреагировать.
Первая помощь при перегреве
Чтобы не довести до критического состояния:
Если видите, что животному нехорошо — отведите в тень, предложите воду, охладите лапы и живот.
Когда пора к ветеринару
Обратитесь к специалисту, если заметили:
Такие признаки — уже тревожные. Не теряйте времени.
Как гулять, чтобы не навредить
Идеальное время для прогулок летом — раннее утро или вечер. Ищите тенистые аллеи, избегайте асфальта — он раскаляется и может обжечь лапы. Пусть прогулки будут радостью, а не испытанием.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.