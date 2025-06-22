Ген, который шепчет за кошку — теперь известно, кто из них будет мурлыкать чаще

Учёные из Японии раскрыли тайну кошачьего мурлыканья. Оказалось, что всё дело в андрогеновом рецепторе — точнее, в его укороченной версии. Именно у таких кошек мурчание наблюдается чаще. Они более общительны и активнее "разговаривают" с человеком.
Андрогеновые рецепторы влияют на поведение через регуляцию гормона тестостерона. Когда у кошки короткая версия этого гена — она, как правило, чаще мурлычет и идёт на контакт. А вот длинная версия встречается в основном у домашних породистых кошек, которые менее склонны к вокализации.
Что говорит эволюция
Учёные считают, что такой генетический сдвиг произошёл во время одомашнивания. Кошки, которые выживали рядом с людьми, могли обойтись без лишних звуков — ведь им не нужно было "доказывать" своё присутствие. Это могло привести к преобладанию длинной версии гена у домашних животных.
Мурлыканье — это не просто звук
Мурчание выполняет сразу несколько задач: помогает кошке общаться, снижает стресс, а иногда даже способствует восстановлению после болезни или травмы. Это естественный инструмент поддержки и выживания — и в этом снова виновата генетика.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.