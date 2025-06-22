Ген, который шепчет за кошку — теперь известно, кто из них будет мурлыкать чаще

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Японии раскрыли тайну кошачьего мурлыканья. Оказалось, что всё дело в андрогеновом рецепторе — точнее, в его укороченной версии. Именно у таких кошек мурчание наблюдается чаще. Они более общительны и активнее "разговаривают" с человеком.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Калико-кошка с пятью оттенками

Почему кошки мурлычут: ответ найден в их ДНК

Андрогеновые рецепторы влияют на поведение через регуляцию гормона тестостерона. Когда у кошки короткая версия этого гена — она, как правило, чаще мурлычет и идёт на контакт. А вот длинная версия встречается в основном у домашних породистых кошек, которые менее склонны к вокализации.

Что говорит эволюция

Учёные считают, что такой генетический сдвиг произошёл во время одомашнивания. Кошки, которые выживали рядом с людьми, могли обойтись без лишних звуков — ведь им не нужно было "доказывать" своё присутствие. Это могло привести к преобладанию длинной версии гена у домашних животных.

Мурлыканье — это не просто звук

Мурчание выполняет сразу несколько задач: помогает кошке общаться, снижает стресс, а иногда даже способствует восстановлению после болезни или травмы. Это естественный инструмент поддержки и выживания — и в этом снова виновата генетика.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



