Лёд тронулся — и это не метафора: под угрозой целые поколения пингвинов

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новые спутниковые данные заставили учёных всерьёз задуматься о будущем императорских пингвинов. В одном из регионов Антарктиды их численность сократилась на 22 % всего за 15 лет — и это гораздо больше, чем предполагалось ранее.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Императорские пингвины под угрозой: колонии стремительно сокращаются

Главная причина — исчезновение морского льда, на котором пингвины выводят птенцов и охотятся. Без устойчивого ледяного покрова эти птицы просто не могут выжить. Если лёд тает раньше времени, птенцы не успевают окрепнуть, и вся колония оказывается под угрозой.

Где ситуация хуже всего

Исследование охватывало колонии в районе Антарктического полуострова, а также морей Уэдделла и Беллинсгаузена. Именно здесь, по данным анализа, сокращение оказалось самым резким. Это контрастирует с предыдущими оценками по всей Антарктиде, где снижение численности за 15 лет оценивалось в 10 %.

Почему всё может быть ещё хуже

Исследователи предупреждают: данные могут быть даже заниженными. Снимки делаются только раз в год, а пингвины — не самые предсказуемые модели. При оценке использовалась плотность скоплений птиц на изображениях, а значит, возможна погрешность. Но общий тренд очевиден — ситуация становится всё более критичной.

Уточнения

Импера́торский пингви́н - самый крупный и тяжёлый из современных видов семейства пингвиновых.

