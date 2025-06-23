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Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит

1:57
Зоосфера

Кажется, у кошек есть невидимая карта дома с пометками: "утро — на подоконнике", "день — под кроватью", "вечер — на голове хозяина". Почему они так часто меняют спальные локации? Это не просто прихоть. У каждой смены — вполне логичное объяснение.

кошка прячет нос
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License
кошка прячет нос

1. Наследие дикой природы

Инстинкты сильнее уюта. Даже самая пушистая диванная мурлыка в глубине души — охотница. В дикой природе смена мест для сна помогала ей сбить со следа хищников. И даже если враг — это пылесос, привычка осталась.

2. Жарко-холодно: ищем идеальный микроклимат

Зимой — у батареи, летом — на плитке в ванной. Кошки не просто лежат где попало, они идеально считывают температуру. А подоконник с утренним солнцем — их персональный SPA-салон.

3. Тишина, уединение и немного драмы

Для кошки сон — дело серьёзное. Шум, люди, незнакомые запахи — и она мигом переселяется под кровать или в шкаф. Особенно если что-то её тревожит. Иногда таким образом кошка говорит: "Оставьте меня в покое".

4. Любопытство сильнее комфорта

Кошка спит в раковине? Значит, там интересно. Они не просто отдыхают — они исследуют. Иногда новое место — это часть игры или способ отвлечься от рутины.

5. С кем спать — тоже выбор

Некоторые мурлыки любят быть ближе к хозяину — спать на подушке или коленях. Это не просто тепло, это доверие. А кто-то предпочитает личное пространство и выбирает уединённый угол.

Если питомец вдруг стал менять места слишком часто — присмотритесь. Возможно, он испытывает стресс или дискомфорт. А если всё в порядке — дайте ему выбор, мягкий плед и свободу быть собой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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