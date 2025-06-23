Простой предмет из кладовки превратит угол в кошачий рай — не пропустите инструкцию

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка — не просто пушистый сосед. Ей нужно личное пространство: чтобы спрятаться, поиграть, отдохнуть и точить когти. И совсем не обязательно покупать дорогие конструкции. Сделать кошачье дерево можно самому — из подручных материалов, с минимумом инструментов и максимумом заботы.

Фото: Own work by D.Maillard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ бирманская кошка

Как своими руками построить уютный и безопасный уголок для кошки

Для основы подойдут старая деревянная лестница, доски или брусья. Платформы можно вырезать из фанеры, а для отделки использовать сизалевую верёвку, ковролин или плотную ткань. Дополнительно пригодятся корзины, гамаки, игрушки. Из инструментов хватит дрели, отвёртки, степлера и немного терпения.

Как собрать надёжный каркас

Если используешь лестницу, надёжно зафиксируй её в А-образной форме или у стены. Если собираешь конструкцию с нуля — делай вертикальную стойку с отходящими "ветками". Все деревянные части тщательно шлифуй, чтобы не было заноз. Соединяй детали винтами, не забывая предварительно сверлить отверстия.

Платформы и уюточки

Установи платформы на разной высоте — это добавит интереса кошке. Обтяни каждую тканью или ковролином, прикрепи степлером. Под отдельными уровнями можно подвесить корзинки или гамаки — кошки обожают уютные норки.

Когтеточки — обязательный элемент

Оберни вертикальные стойки сизалевой верёвкой. Натягивай плотно, крепи с обеих сторон — так она не будет соскальзывать. Это место точно станет любимым для точения когтей.

Последняя проверка — и кошка в домике

Проверь конструкцию на устойчивость. Платформы должны выдерживать вес кошки, а всё дерево стоять надёжно. При необходимости усили каркас. Когда всё готово — можно приглашать пушистого жильца на новоселье.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



