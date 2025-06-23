Боишься — получаешь: кто чаще всего становится жертвой собачьих укусов

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки стали частью нашей повседневной жизни, но одна вещь по-прежнему тревожит: почему одних они обходят стороной, а других — готовы цапнуть за штанину? Долгое время ходило мнение, что собаки нападают на тех, кто их боится. Но это была скорее догадка, чем факт. До недавнего времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Teddy Llovet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака Акбаш

Учёные против суеверий

Американские кинологи и поведенческие психологи решили проверить народную мудрость. Почти 700 человек рассказали об опыте общения с собаками, включая моменты, когда становились жертвой укуса. Главный фокус — на эмоциях в эти моменты.

Всё дело в страхе

Выяснилось: страх — это магнит. Люди, которые вели себя неуверенно, чувствовали панику или пытались убежать, попадали под горячую лапу чаще. Почему? Потому что собаки прекрасно "считывают" страх — по запаху, по движению, по тону голоса.

Вот что настораживает собаку:

дрожь в теле и голосе,

потливость,

резкие или отступающие движения,

изменение запаха из-за адреналина.

Именно эти сигналы животное воспринимает как уязвимость. А инстинкт подсказывает: "Если боится — можно атаковать".

А если не бояться

Спокойствие и уверенность — лучшие защитники. Люди с устойчивой психикой, как показало исследование, реже подвергались агрессии. Собаки, чувствуя внутренний баланс, не видят угрозы или слабости и чаще сохраняют дружелюбие.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



