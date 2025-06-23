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С виду братья, на деле — враги: чем на самом деле отличаются крокодил и аллигатор

1:41
Зоосфера

Оба покрыты бронёй, оба — мастера охоты, но родство у них примерно как у троюродных. Каждому — своё: один комфортно себя чувствует в солоноватых водах, другой предпочитает пресные заводи.

Крокодил
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крокодил

Где живут

Если встретили зубастого друга в море — это крокодил. У него есть солевыделительные железы, которые помогают жить в солёной среде. Аллигатору с этим хуже — он почти всегда у пресной воды, как в Миссисипи или Янцзы.

Как переживают холода

Аллигатор — настоящий выживальщик. Зимой он буквально вмерзает в лёд, оставляя нос наружу, и впадает в брумацию. Весной — оттаивает и продолжает жить как ни в чём не бывало. А вот крокодилов морозы не радуют — они любят жару и солнечные ванны.

Кто из них зеленее

Крокодил маскируется в мутной воде, благодаря хроматофорам. Его кожа — это не просто камуфляж, а сенсорный экран, считывающий колебания воды. Аллигатор же больше походит на осенний лист: тёмные пятна сконцентрированы у морды.

Морда лица

У крокодила — V-образный "нос" и торчащие зубы даже при закрытой пасти. У аллигатора — U-форма и скромная "улыбка". Размеры тоже разные: крокодилы вырастают до 7 метров, аллигаторы — обычно меньше.

Кто опаснее

Крокодил агрессивен и не терпит рядом никого. Даже если его вылечит человек, как Почо в Коста-Рике, это скорее исключение. Но и аллигатор не добряк — просто его скромные габариты не позволяют нападать первым. Зато если почувствует угрозу — пощады не ждите.

Уточнения

Аллига́торы (лат. Alligator, исп. el lagarto — ящерица) — род, включающий всего два современных вида: американский, или миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis) и китайский аллигатор (Alligator sinensis).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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