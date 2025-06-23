Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во-первых, правильно говорить "косатка", а не "касатка". Во-вторых, несмотря на пугающее прозвище "киты-убийцы", косатки — на самом деле дельфины. Но даже своих дельфиньих "родственников" они не прочь съесть — универсальные хищники.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Их размеры впечатляют: до 10 метров в длину и 6 тонн веса. Самцы крупнее, их спинной плавник может достигать двух метров — это абсолютный рекорд среди млекопитающих.

Как охотятся и живут

Косатки — вершина пищевой цепочки океана. Они не боятся никого. Могут охотиться стаей, выбрасываясь на лед за тюленями или создавая волны, чтобы сбить жертву с льдины. Съедают до 4% от массы тела в день — очень прожорливы.

Долгожители с интеллектом

Живут косатки до 100 лет. Беременность у самки длится 17 месяцев — дольше, чем у любых других китообразных. Рожают раз в три года.

"Косатки — одни из самых широко распространённых млекопитающих, уступают только людям", — говорят учёные. Они встречаются во всех океанах, способны преодолеть до 10 тысяч километров без остановки.

У каждой семьи — свой язык

Косатки разговаривают: щелчки, писки, импульсы, крики. У каждой группы — свой "диалект".

И даже… используют инструменты

В поисках добычи на дне косатки иногда надевают морские губки на морду, чтобы не пораниться — уникальный пример использования предметов у морских животных.

Но самая большая угроза для них — мы. Судовой шум мешает им охотиться и ориентироваться. И это может стоить им жизни.

Уточнения

Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

