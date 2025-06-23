Они выбрали не еду и не игрушки — кошки снова сломали стереотип

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Принято считать, что кошки живут с нами исключительно из-за еды и комфорта. Мол, в отличие от собак, они не нуждаются в ласке и легко обходятся без человека. Но наука говорит обратное.

Фото: freepik.com is licensed under public domain кот смотрит телевизор

Любят ли кошки людей: эксперимент дал неожиданный ответ

Американские исследователи ещё в 2017 году провели простой, но показательный эксперимент. Они хотели выяснить, что на самом деле предпочитают кошки, когда не голодны и не ограничены в выборе. Участвовали 38 животных — как домашних, так и из приюта, чтобы сравнить поведение в разных условиях.

Что выберет кошка

Каждую кошку на пару с лишним часов изолировали от людей и других раздражителей. А потом предложили выбор: еда, игрушка, приятный запах или… человек. Учёные смотрели, что кошка выберет первой, и как долго с этим будет взаимодействовать.

Итоги, которые удивляют

Оказалось, 65 % кошек в первую очередь выбрали общение с человеком. И не просто мимолётное — они проводили с ним больше времени, чем с остальными вариантами. Это касалось и домашних любимцев, и тех, кто живёт в приюте.

Что это значит

Вывод простой: кошки действительно ценят внимание и контакт с людьми. Просто они выражают привязанность не так явно, как собаки. Но это не делает их менее чувствительными — просто по-своему нежными.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



