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Google строит технологии будущего, а природа роет норы на их крыше

1:08
Зоосфера

На крыше будущей штаб-квартиры Google в Лондоне планировали устроить рай для пчёл, бабочек и летучих мышей. Всё шло по плану, пока не появились лисы. Пока здание ещё не введено в эксплуатацию, дикие "гости" уже обустроились в саду — и даже успели рыть норы.

Лиса
Фото: flickr.com by Доминико Сальваньин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лиса

Лисы поселились на крыше нового офиса Google в Лондоне

По данным The Guardian, с лисами пытаются справиться уже около трёх лет. Одна из них не просто гуляет по крыше, но и спокойно спускается на этажи, оставляя после себя вполне заметные "следы присутствия". Ловить её пока безуспешно. Рабочим лисы досаждают, но стройке не мешают — жизнь продолжается.

Почему это происходит

Зоолог Мохаммед Латифи объясняет: лисы — частые гости стройплощадок. Их влечёт запах еды, мусор, а ещё крысы. Чтобы избежать таких "нашествий", важно убирать отходы, не оставлять еду на виду и укреплять уязвимые участки. Пока что, однако, у лис преимущество — крыша всё ещё их территория.

Уточнения

Google LLC - транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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