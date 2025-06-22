Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится

Звание самой длинной морской рыбы по праву принадлежит китовой акуле (Rhincodon typus). Эта спокойная гигантша может вырастать до 12 метров, а зафиксированный рекорд — почти 19 метров! Несмотря на устрашающий размер, она питается вовсе не рыбой, а мелкими обитателями океана вроде криля — пропуская их через жабры, словно через фильтр.
Второе место делит гигантская акула (Cetorhinus maximus). Она хоть и уступает китовой, но тоже достигает 12 метров в длину и может весить до шести тонн. Правда, устрашающе выглядит она лишь на первый взгляд — питается так же мирно, как и лидер рейтинга.
Подводные рекордсмены
Есть и другие морские исполины: ремень-рыба, известная как сельдяной король (Regalecus glesne), вырастает до 11 метров — и это при её змееобразной форме. А рыба-пила (Pristis pristis) может достигать 7 метров в длину, пугая своим "оружием" на носу.
Почему это важно
Такие виды не только впечатляют размерами, но и напоминают о невероятном разнообразии подводного мира. Каждая из этих рыб — как живой артефакт природы, олицетворение силы и гармонии океана.
Кито́вая аку́ла - крупная пелагическая акула из семейства ринкодонтовых, или китовых акул отряда воббегонгообразных.
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