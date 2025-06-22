Сложный слух комаров ставит под вопрос привычные способы защиты

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире комаров самцы обладают действительно уникальным слухом. Они улавливают даже тончайший звук — тот самый, что издаёт самка, когда машет крыльями. В огромных облаках насекомых эта способность буквально помогает им выживать: найти пару и избежать опасностей вроде репеллентов.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Как комариный слух помогает самцам выживать и продолжать род

Исследователи из Университета Нагои выяснили, что у самцов слуховой диапазон шире, чем у самок. Это даёт им преимущество: они слышат больше и тоньше, а значит, быстрее находят самку в жужжащей толпе. Оказалось, что даже звуковые ловушки, имитирующие женские сигналы, не особо работают — комары будто "понимают", что это фальшивка.

Комариный мозг в деталях

Учёные провели наблюдение за мозговой активностью самцов с помощью визуализации кальция. Они увидели, что у мужских особей мозг откликается на более высокие частоты и выдаёт четыре разные реакции. Это говорит о том, что у комаров есть весьма продвинутая система обработки звуков.

Гены, которые усиливают слух

Генетические тесты показали: у самцов активны гены, связанные с ресничками — микроструктурами, которые усиливают восприятие звуков. Благодаря этому комариный слух становится почти сверхъестественным. Возможно, в будущем именно через эту слабость получится контролировать численность этих насекомых.

Уточнения

Настоящие комары - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

