Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять

Если кошка трётся о ваши ноги, это не просто проявление привязанности. За этим жестом стоит богатый набор инстинктов и сигналов, которые питомец передаёт вам и миру вокруг.
На мордочке и у основания хвоста у кошек расположены особые железы, выделяющие феромоны. Потираясь о человека, кошка метит его как "своё" — своего рода заявка на право собственности. Для других животных это понятный сигнал: "Этот человек уже занят".
Трение о ноги — способ "считать" с вас свежие запахи. Были на улице? Контактировали с другими животными? Ваша кошка это почувствует и изучит, собирая данные об окружающем мире через вас.
В дикой природе кошки трутся мордами друг о друга — так они подтверждают принадлежность к группе. Домашний питомец использует этот приём, чтобы поприветствовать вас и вновь утвердить социальную связь. Для него вы — часть стаи.
Иногда за этим жестом скрывается простая просьба: "Погладь меня" или "Покорми". Кошка может таким образом переключать ваше внимание на себя, особенно если чувствует, что вы слишком заняты.
Кошки, долго остававшиеся одни, особенно активно трутся о ноги. Это помогает им обновить запах, уменьшить тревожность и восстановить ощущение безопасности. Феромоны, которые остаются на вас, возвращают питомцу чувство контроля и спокойствия.
Если ваша кошка регулярно трётся о ноги, это признак того, что она чувствует себя уверенно и в безопасности. А вот внезапное прекращение этого поведения может быть тревожным звоночком: иногда так проявляются проблемы со здоровьем или стресс. Обратите внимание — возможно, питомцу нужна помощь или консультация ветеринара.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.