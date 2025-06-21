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Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять

2:01
Зоосфера

Если кошка трётся о ваши ноги, это не просто проявление привязанности. За этим жестом стоит богатый набор инстинктов и сигналов, которые питомец передаёт вам и миру вокруг.

Бурманская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бурманская кошка

Мечение территории

На мордочке и у основания хвоста у кошек расположены особые железы, выделяющие феромоны. Потираясь о человека, кошка метит его как "своё" — своего рода заявка на право собственности. Для других животных это понятный сигнал: "Этот человек уже занят".

Сбор информации

Трение о ноги — способ "считать" с вас свежие запахи. Были на улице? Контактировали с другими животными? Ваша кошка это почувствует и изучит, собирая данные об окружающем мире через вас.

Ритуал приветствия

В дикой природе кошки трутся мордами друг о друга — так они подтверждают принадлежность к группе. Домашний питомец использует этот приём, чтобы поприветствовать вас и вновь утвердить социальную связь. Для него вы — часть стаи.

Призыв к вниманию

Иногда за этим жестом скрывается простая просьба: "Погладь меня" или "Покорми". Кошка может таким образом переключать ваше внимание на себя, особенно если чувствует, что вы слишком заняты.

Борьба с тревожностью

Кошки, долго остававшиеся одни, особенно активно трутся о ноги. Это помогает им обновить запах, уменьшить тревожность и восстановить ощущение безопасности. Феромоны, которые остаются на вас, возвращают питомцу чувство контроля и спокойствия.

Важно замечать перемены

Если ваша кошка регулярно трётся о ноги, это признак того, что она чувствует себя уверенно и в безопасности. А вот внезапное прекращение этого поведения может быть тревожным звоночком: иногда так проявляются проблемы со здоровьем или стресс. Обратите внимание — возможно, питомцу нужна помощь или консультация ветеринара.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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