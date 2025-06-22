Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка каждую ночь устраивается на вашей подушке, мешая спать, это вовсе не случайность. Животное руководствуется не прихотью, а инстинктами и стремлением к безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Любимая Ася лучшая кошка

Постель хозяина пахнет знакомо и успокаивающе — это даёт питомцу ощущение защищённости. Ведь в дикой природе сон рядом с "сородичем" увеличивает шансы выжить. Вы для неё - стая.

Ваше тело — идеальный обогреватель

Температура человеческого тела выше комнатной примерно на 2-3 градуса. Кошки — теплолюбивые существа, и естественным образом выбирают самое тёплое место для отдыха. Особенно это проявляется в прохладные ночи.

Метит территорию и чувствует ваше состояние

Когда питомец мнётся на подушке, он может метить её своим запахом — через железы, расположенные на лапах. Это закрепляет территорию за ним.

Кроме того, кошки обладают тонкой чувствительностью. Они замечают, когда вы находитесь в стрессе или чувствуете недомогание. Ложась рядом, кошка словно пытается разделить с вами тревогу, создать комфорт.

Что делать, если кошка мешает спать

Если вы устали каждую ночь "делить" подушку, не выгоняйте питомца резко. Лучше предложите ему альтернативу — рядом с кроватью поставьте мягкий лежак или домик и положите внутрь вещь с вашим запахом, например, футболку. Это поможет сохранить близость и не мешать вашему отдыху.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

