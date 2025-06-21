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Кошка переворачивает миску с водой: причина может удивить

2:44
Зоосфера

Если ваш питомец снова опрокинул миску с водой, не спешите ругаться. Такое поведение — не каприз и не шалость. У кошки может быть несколько весомых причин так поступать. Некоторые из них связаны с инстинктами, другие — с комфортом, скукой или даже здоровьем.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Инстинкты диктуют осторожность

Кошки — потомки пустынных хищников. В естественной среде они избегают стоячей воды: она часто загрязнена и может быть источником бактерий. Текущая вода — напротив, ассоциируется с чистотой и безопасностью. Именно поэтому питомец может перевернуть миску — он будто бы пытается создать "ручей". Это особенно часто наблюдается у кошек, которые чувствуют жажду, но не хотят пить из неподвижной лужицы.

Чувствительные усы — источник раздражения

У кошек есть вибриссы — это сверхчувствительные усы, которые помогают им ориентироваться в пространстве. Когда они касаются высоких краёв узкой миски, это вызывает у животного сильный дискомфорт. Некоторые питомцы отказываются пить, другие — просто опрокидывают ёмкость, устраняя раздражающий фактор.

Игра или способ привлечь внимание

Кошки, особенно в молодом возрасте, склонны к любопытству и играм. Если они чувствуют скуку или недостаток внимания, они могут использовать миску как игрушку. А если переворачивание воды вызывает реакцию владельца — будь то голос, движение или уборка — животное воспринимает это как успешную попытку привлечь к себе внимание.

Сигнал о проблемах со здоровьем

Если кошка регулярно опрокидывает воду, стоит насторожиться. Повышенная жажда может быть симптомом заболеваний почек, диабета или гипертиреоза. В таком случае питомец не столько играет, сколько пытается пить больше воды, и в процессе — разливает её.

Материал и место тоже имеют значение

Не всякая миска одинаково комфортна для кошки. Пластиковые миски могут впитывать запахи, особенно моющих средств, а металл — бликовать на свету и раздражать глаза. Неподходящее место — рядом с лотком или миской с едой — тоже вызывает у кошки отторжение.

Как решить проблему

Используйте широкую и низкую керамическую миску — она не будет давить на усы и не перевернётся. Установите миску в тихом, тёмном углу — вдали от лотка и еды. Замените обычную посуду на питьевой фонтанчик — кошке понравится звук текущей воды. Положите в миску тяжёлый металлический шар — он не даст перевернуть воду и станет игрушкой.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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