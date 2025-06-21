Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе утром, вечером, с молоком или без — какой вариант реально полезнее
Как сохранить вкус лета зимой: гениальный рецепт клубничного варенья, который вы не забудете
Лёд в ведре для мытья полов: гениальный трюк или опасная глупость из TikTok?
Аэропорты под прицелом: жалобы на воду обернулись проверками
Невероятные скорости и расстояния: как свет побеждает человека в космосе
Автомобиль, который не мыли 12 месяцев: результат шокирует
Магия нашатырного спирта: как он спасает растения от вредителей
Собака кладёт голову на колени — и это не про игру: что значит поведение, которое мы игнорируем
Космическая спектроскопия раскрывает угрозы побережью Калифорнии

Шипение, паника, бегство: скрытые триггеры кошачьих страхов

3:13
Зоосфера

Кошки умеют быть бесстрашными охотниками и в то же время — пугливыми существами. Их страхи кажутся людям странными, но за ними всегда стоит логика инстинктов и биология. Вот что может довести вашего питомца до ужаса.

Пасть кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пасть кошки

Вода — не каприз, а холодный шок

Шерсть кошки устроена так, что между волосками удерживается тёплый воздух. Намокание лишает этого слоя, и вместо привычного тепла животное ощущает пронизывающий холод. Купание для кошки — не банная процедура, а стресс и дискомфорт.

Собаки: язык тела, который пугает

Когда собака виляет хвостом, человек и пёс воспринимают это как знак радости. Кошка же видит в этом движении угрозу. Для неё активные жесты, направленные на неё, — сигнал тревоги. Она напрягается и готовится защищаться.

Запахи и чужие звуки — нарушение порядка

Приход гостей, появление нового человека или даже смена духов владельца — всё это способно нарушить привычную среду. Инстинкт подсказывает кошке: неизвестное — это потенциально опасное. Ответом может быть прятки, шипение или даже агрессия.

Эффект внезапности: страх не из-за предмета

В интернете полно роликов, где кошки пугаются огурца. Но дело не в самом предмете. Пугает резкое появление чего-то нового за спиной — инстинкт мгновенно даёт команду: "Беги!"

Бытовой шум — как удар грома

Кошачий слух невероятно острый. То, что нам кажется обычным звуком, для питомца — как взрыв. Фен, пылесос, сигнализация или даже крик ребёнка могут запустить паническую реакцию.

Пространство — или слишком мало, или слишком много

Некоторые кошки чувствуют себя в ловушке, когда попадают в тесное помещение. Другие — теряются на открытых участках, где не за что спрятаться. Безопасной считается только знакомая среда, которую кошка исследовала сама.

Резкие движения — угроза, а не игра

Когда ребёнок машет руками или бросается к кошке, он может хотеть поиграть. Но питомец воспринимает такие действия как начало нападения. Отсюда и побеги, и агрессия, и шипение.

Ветеринария: запах страха

Едва войдя в клинику, кошка чувствует специфический запах — смесь медикаментов и страха других животных. Плюс прикосновения чужих рук и странные звуки. Для животного всё это — стрессовый набор, вызывающий бурную защитную реакцию.

Одиночество — тишина как угроза

Некоторым кошкам нужно общество и привычные звуки. Когда хозяина долго нет дома, кошка может начать "скулить", портить мебель или замирать в апатии. Одиночество для неё - тревожный сигнал.

Резкие запахи — атака на чувства

Апельсин, корица, освежитель воздуха — человеку это может нравиться. А кошке — нет. Её обоняние в десятки раз чувствительнее, и такие ароматы она воспринимает как химическую угрозу.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Красота и стиль
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Лёд в ведре для мытья полов: гениальный трюк или опасная глупость из TikTok?
Невероятные скорости и расстояния: как свет побеждает человека в космосе
Шипение, паника, бегство: скрытые триггеры кошачьих страхов
Автомобиль, который не мыли 12 месяцев: результат шокирует
Магия нашатырного спирта: как он спасает растения от вредителей
22 июня: День памяти и скорби
Собака кладёт голову на колени — и это не про игру: что значит поведение, которое мы игнорируем
Космическая спектроскопия раскрывает угрозы побережью Калифорнии
Платье бэбидолл — выбор новых икон моды: от 60-х до современности
Обычная лестница как детектор старения: проверь, в какой ты форме на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.