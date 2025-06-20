Купание в фонтане — не спасение, а риск: почему собаке это может стоить здоровья

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Петербурге появился неожиданный летний герой — джек-рассел, купающийся в фонтане у Казанского собора. В соцсетях его называют "самым счастливым псом", а прохожие снимают на видео с улыбкой. Но кинологи и ветеринары совсем не улыбаются — за безобидным развлечением могут скрываться смертельно опасные риски.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака купается в фонтане

Фонтан — это не бассейн

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупреждает: городские фонтаны и водоёмы не предназначены ни для людей, ни для животных. Это стоячая вода, в которой скапливаются паразиты, микроорганизмы и болезнетворные бактерии. И как только температура поднимается, они начинают активно размножаться.

"Купание в таких местах может привести к глистным инвазиям, конъюнктивиту, тяжёлым инфекциям и даже летальному исходу", — говорит Голубев.

Опасность не всегда на поверхности

Многие не знают, что:

Птицы, регулярно купающиеся в фонтанах и прудах, переносят паразитов и вирусы;

Высокая температура + влажность = идеальные условия для бактерий;

Даже короткое купание может обернуться отравлением или инфекцией, особенно для щенков и непривитых собак.

Это не охлаждение — это парник

В жару собака инстинктивно ищет воду, но купание в фонтане не охлаждает, а наоборот — может усугубить перегрев.

"Как только собака вылезает из воды, влага на шерсти начинает испаряться, создавая эффект парника. Животному может стать только хуже", — объясняет Голубев.

Как помочь собаке в жару безопасно

Смачивайте лапы и нос прохладной водой — это эффективно и безопасно.

прохладной водой — это эффективно и безопасно. Следите за питьевым режимом - вода должна быть свежей и доступной всегда.

- вода должна быть свежей и доступной всегда. Ищите тень, избегайте прогулок в пиковую жару (с 11 до 16 часов).

Если хотите искупать собаку — выезжайте за город, но помните:

не дольше 15-20 минут в воде.

избегайте мест с крутыми берегами и сильным течением.

купание — только после ежегодной вакцинации.

Лучше не рисковать

Петербургский джек-рассел, возможно, действительно получает удовольствие от воды. Но подобные развлечения — неправильный способ помочь собаке в жару. И уж точно не тот, который стоит её здоровья или жизни, сообщает Радио 1.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

