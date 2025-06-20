Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессиональный уход может испортить волосы — и вот как это происходит
Клубный ЧМ: Интер Майами обыгрывает Порту благодаря штрафному удару Месси
Селену Гомес и Хейли Бибер разделила новая тайна: что они скрывают после взаимной отписки?
За что на самом деле не стоит переплачивать в автокомплектации — опасные иллюзии и лишние траты
Суперкомпьютер: Ливерпуль снова станет чемпионом
Обойдёмся без их газа и нефти: Еврокомиссия представила законопроект по отказу от энергоресурсов из России
Редкий бриллиант Марии-Антуанетты выкупили на аукционе Christie's
Никогда не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
Гиалуроновая кислота в жару: когда она спасает кожу, а когда делает только хуже

Купание в фонтане — не спасение, а риск: почему собаке это может стоить здоровья

2:30
Зоосфера

В Петербурге появился неожиданный летний герой — джек-рассел, купающийся в фонтане у Казанского собора. В соцсетях его называют "самым счастливым псом", а прохожие снимают на видео с улыбкой. Но кинологи и ветеринары совсем не улыбаются — за безобидным развлечением могут скрываться смертельно опасные риски.

Собака купается в фонтане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака купается в фонтане

Фонтан — это не бассейн

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупреждает: городские фонтаны и водоёмы не предназначены ни для людей, ни для животных. Это стоячая вода, в которой скапливаются паразиты, микроорганизмы и болезнетворные бактерии. И как только температура поднимается, они начинают активно размножаться.

"Купание в таких местах может привести к глистным инвазиям, конъюнктивиту, тяжёлым инфекциям и даже летальному исходу", — говорит Голубев.

Опасность не всегда на поверхности

Многие не знают, что:

  • Птицы, регулярно купающиеся в фонтанах и прудах, переносят паразитов и вирусы;
  • Высокая температура + влажность = идеальные условия для бактерий;
  • Даже короткое купание может обернуться отравлением или инфекцией, особенно для щенков и непривитых собак.

Это не охлаждение — это парник

В жару собака инстинктивно ищет воду, но купание в фонтане не охлаждает, а наоборот — может усугубить перегрев.

"Как только собака вылезает из воды, влага на шерсти начинает испаряться, создавая эффект парника. Животному может стать только хуже", — объясняет Голубев.

Как помочь собаке в жару безопасно

  • Смачивайте лапы и нос прохладной водой — это эффективно и безопасно.
  • Следите за питьевым режимом - вода должна быть свежей и доступной всегда.
  • Ищите тень, избегайте прогулок в пиковую жару (с 11 до 16 часов).

Если хотите искупать собаку — выезжайте за город, но помните:

  • не дольше 15-20 минут в воде.
  • избегайте мест с крутыми берегами и сильным течением.
  • купание — только после ежегодной вакцинации.

Лучше не рисковать

Петербургский джек-рассел, возможно, действительно получает удовольствие от воды. Но подобные развлечения — неправильный способ помочь собаке в жару. И уж точно не тот, который стоит её здоровья или жизни, сообщает Радио 1.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Наука и техника
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Суперкомпьютер: Ливерпуль снова станет чемпионом
Редкий бриллиант Марии-Антуанетты выкупили на аукционе Christie's
Никогда не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
Обойдёмся без их газа и нефти: Еврокомиссия представила законопроект по отказу от энергоресурсов из России
Купание в фонтане — не спасение, а риск: почему собаке это может стоить здоровья
Вирусные видео с акулами у берегов Турции: что стоит за страхами туристов
Гиалуроновая кислота в жару: когда она спасает кожу, а когда делает только хуже
Крик души и внутренний ад: вот какие жестокие слова отца превратили Майкла Джексона в другого человека
Растёт, как на стероидах — но без початков: что добавить в грядку, чтобы кукуруза кормила, а не пугала
Шедевр из Минас-Жерайс: банановая Минейра — не просто десерт, а гастрономическая находка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.