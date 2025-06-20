Купание в фонтане — не спасение, а риск: почему собаке это может стоить здоровья

В Петербурге появился неожиданный летний герой — джек-рассел, купающийся в фонтане у Казанского собора. В соцсетях его называют "самым счастливым псом", а прохожие снимают на видео с улыбкой. Но кинологи и ветеринары совсем не улыбаются — за безобидным развлечением могут скрываться смертельно опасные риски.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупреждает: городские фонтаны и водоёмы не предназначены ни для людей, ни для животных. Это стоячая вода, в которой скапливаются паразиты, микроорганизмы и болезнетворные бактерии. И как только температура поднимается, они начинают активно размножаться.
"Купание в таких местах может привести к глистным инвазиям, конъюнктивиту, тяжёлым инфекциям и даже летальному исходу", — говорит Голубев.
Многие не знают, что:
В жару собака инстинктивно ищет воду, но купание в фонтане не охлаждает, а наоборот — может усугубить перегрев.
"Как только собака вылезает из воды, влага на шерсти начинает испаряться, создавая эффект парника. Животному может стать только хуже", — объясняет Голубев.
Если хотите искупать собаку — выезжайте за город, но помните:
Петербургский джек-рассел, возможно, действительно получает удовольствие от воды. Но подобные развлечения — неправильный способ помочь собаке в жару. И уж точно не тот, который стоит её здоровья или жизни, сообщает Радио 1.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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