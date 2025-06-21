Не просто умные — гениальные: 9 пород собак с настоящей человеческой памятью

Некоторые собаки будто рождены, чтобы помнить. Где спрятана любимая игрушка. Кто их кормит по выходным. Или как затаиться при слове "ветеринар". Их память — не шутка. И если вы когда-нибудь встречали собаку, которая помнит команды с первого раза и не забывает маршрут к дому бабушки, вполне возможно, это была одна из этих пород.
Мы собрали 9 собак с выдающейся памятью, по мнению сертифицированного кинолога Николь Эллис из Rover. Они учатся быстрее других, запоминают сложные последовательности и отлично понимают человека. Узнайте, кто эти хвостатые Эйнштейны.
"Живой интеллект" — так можно описать этих собак.
Личность: умный, спортивный, надёжный.
Рост: 45-56 см | Вес: 14-25 кг | Живёт: 12-15 лет.
Миниатюрный интеллект в кудряшках.
Личность: гордый, умный, общительный.
Рост: от 25 до 60 см | Вес: 5-30 кг | Живёт: до 18 лет.
График дня, лица, привычки — они помнят всё.
Личность: смелый, преданный, защитник.
Рост: 55-66 см | Вес: 22-40 кг | Живёт: 12-14 лет.
Не только добрые, но и невероятно наблюдательные.
Личность: дружелюбный, отзывчивый, позитивный.
Рост: 55-61 см | Вес: 25-35 кг | Живёт: 10-12 лет.
Могут запомнить любую команду, особенно если замешана еда.
Личность: послушный, весёлый, активный.
Рост: 55-62 см | Вес: 25-36 кг | Живёт: 11-13 лет.
Маленький размер, большая память.
Личность: игривый, жизнерадостный, умный.
Рост: 20-28 см | Вес: 2-4,5 кг | Живёт: 14-16 лет.
Помнит всё и сразу — и уже просчитала ваш следующий шаг.
Личность: энергичная, ласковая, сообразительная.
Рост: 46-58 см | Вес: 18-30 кг | Живёт: 12-15 лет.
Не забудет ни лицо, ни сигнал — бдительность у них в крови.
Личность: решительный, наблюдательный, преданный.
Рост: 61-71 см | Вес: 27-45 кг | Живёт: 10-12 лет.
Интеллект, выносливость и идеальная обучаемость.
Личность: уверенный, трудолюбивый, внимательный.
Рост: 55-66 см | Вес: 18-36 кг | Живёт: 14-16 лет.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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