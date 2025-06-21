Собачку жалеем, лягушку — игнорируем: как мозг решает, какое животное достойно нашего сострадания

4:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему мы умиляемся пингвинам и обезьянам, а лягушек и морских ежей часто обходим стороной? Почему спасение панды вызывает волну пожертвований, а исчезновение целого вида рыб почти не вызывает эмоций?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой

Ответ — в том, как мы видим животных. А точнее — в том, насколько мы наделяем их человеческими качествами.

Когда животные становятся нашими

Антропоморфизм — это привычка видеть в животных человеческие эмоции, мотивации и даже мораль. Он помогает нам понять их. Делает ближе. Заставляет сопереживать. Именно поэтому персонажи мультфильмов улыбаются, плачут, обижаются. Это делает зверей понятными, "нашими".

Но за этим тёплым приёмом скрываются серьёзные последствия: от того, насколько "по-человечески" мы воспринимаем животное, зависит его шанс на выживание.

"Виды, которые кажутся нам более похожими на людей — внешне или по поведению — чаще получают поддержку и защиту", — говорит Федерика Амичи из Лейпцигского университета.

Что влияет на то, как мы видим животных

Недавнее исследование в журнале iScience охватило более 700 участников из разных стран. Людям предлагали оценить утверждения вроде: "Животные умеют планировать", "Они чувствуют вину", "Они различают добро и зло".

Результаты показали интересные тенденции

Образование

Люди с научным образованием склонны к осторожности: они реже приписывают животным "человеческую" свободу воли. А вот менее образованные участники охотнее видят в них личность.

Личный опыт

Чем больше у человека опыта общения с животными — особенно с домашними, — тем сильнее эмоциональная связь. СМИ и поп-культура тоже играют роль: если вы росли с мультиками о говорящих животных, вы, скорее всего, воспринимаете зверей более человечно.

Социальная изоляция

Люди, испытывающие одиночество, чаще видят в животных сложные эмоции и человеческие качества. Возможно, потому что животные становятся для них эмоциональной опорой — теми, кто "понимает без слов".

"Одинокие люди склонны формировать более глубокие связи с животными, потому что те восполняют недостаток социальных контактов", — объясняет Амичи.

Как религия влияет на восприятие

Религиозные взгляды тоже имеют значение:

Монотеистические религии (христианство, ислам): меньше склонности приписывать животным эмоции или волю.

(христианство, ислам): меньше склонности приписывать животным эмоции или волю. Немонотеистические (буддизм, индуизм): наоборот, формируют представление о связи между всеми живыми существами. Люди в этих культурах чаще считают, что животные могут чувствовать, думать и даже поступать морально.

Обезьяны: разумны, но не чувствуют

Интересный феномен касается обезьян. Те, кто часто сталкивается с ними (особенно в странах, где обезьяны вредят урожаю), признают за ними разум — но отказывают в способности чувствовать боль.

Психологи называют это моральным дистанцированием. Оно позволяет оправдывать вред животным, не испытывая чувства вины.

Почему это важно для охраны природы

Позитивная сторона антропоморфизма — он работает. Люди охотнее жертвуют, если животное "улыбается", "грустит" или "обнимает" детёныша. Но опасность в том, что менее "милые" и знакомые виды остаются без внимания — даже если от них зависит целая экосистема.

"Антропоморфизм может быть эффективным, но его нужно применять с осторожностью", — подчёркивает Амичи.

Вместо эмоций — осознанность

Эмоциональная связь — мощный инструмент. Но она не должна быть единственной опорой в решении, кого спасать, а кого нет.

Понимая, как мы приписываем животным человеческие черты, экологи и активисты могут строить более справедливые, культурно адаптированные кампании, где каждый вид получает шанс быть услышанным.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

