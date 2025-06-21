Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ядерные технологии нового поколения: как MARVEL открывает новые возможности
Как 3000 рублей в месяц могут принести вам 2,2 млн к пенсии: эксперт о накоплениях
Гниют даже стоя на месте: эти машины — чемпионы по внутренней коррозии
Хэмилтон и Леклер сели на Ferrari F80: самая быстрая машина, на которой я ездил
Вся правда о пилингах летом: чем они опасны и какие из них всё-таки разрешены
Цены на жильё в России тормозят — но застройщики готовят ответ
Не просто умные — гениальные: 9 пород собак с настоящей человеческой памятью
Слишком дорогие гости: как туристы рискуют попасть в чёрный список Японии
Эти машины не ломаются — они просто сводят с ума владельцев

Собачку жалеем, лягушку — игнорируем: как мозг решает, какое животное достойно нашего сострадания

4:08
Зоосфера

Почему мы умиляемся пингвинам и обезьянам, а лягушек и морских ежей часто обходим стороной? Почему спасение панды вызывает волну пожертвований, а исчезновение целого вида рыб почти не вызывает эмоций?

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Ответ — в том, как мы видим животных. А точнее — в том, насколько мы наделяем их человеческими качествами.

Когда животные становятся нашими

Антропоморфизм — это привычка видеть в животных человеческие эмоции, мотивации и даже мораль. Он помогает нам понять их. Делает ближе. Заставляет сопереживать. Именно поэтому персонажи мультфильмов улыбаются, плачут, обижаются. Это делает зверей понятными, "нашими".

Но за этим тёплым приёмом скрываются серьёзные последствия: от того, насколько "по-человечески" мы воспринимаем животное, зависит его шанс на выживание.

"Виды, которые кажутся нам более похожими на людей — внешне или по поведению — чаще получают поддержку и защиту", — говорит Федерика Амичи из Лейпцигского университета.

Что влияет на то, как мы видим животных

Недавнее исследование в журнале iScience охватило более 700 участников из разных стран. Людям предлагали оценить утверждения вроде: "Животные умеют планировать", "Они чувствуют вину", "Они различают добро и зло".

Результаты показали интересные тенденции

Образование

  • Люди с научным образованием склонны к осторожности: они реже приписывают животным "человеческую" свободу воли. А вот менее образованные участники охотнее видят в них личность.

Личный опыт

  • Чем больше у человека опыта общения с животными — особенно с домашними, — тем сильнее эмоциональная связь. СМИ и поп-культура тоже играют роль: если вы росли с мультиками о говорящих животных, вы, скорее всего, воспринимаете зверей более человечно.

Социальная изоляция

  • Люди, испытывающие одиночество, чаще видят в животных сложные эмоции и человеческие качества. Возможно, потому что животные становятся для них эмоциональной опорой — теми, кто "понимает без слов".

"Одинокие люди склонны формировать более глубокие связи с животными, потому что те восполняют недостаток социальных контактов", — объясняет Амичи.

Как религия влияет на восприятие

Религиозные взгляды тоже имеют значение:

  • Монотеистические религии (христианство, ислам): меньше склонности приписывать животным эмоции или волю.
  • Немонотеистические (буддизм, индуизм): наоборот, формируют представление о связи между всеми живыми существами. Люди в этих культурах чаще считают, что животные могут чувствовать, думать и даже поступать морально.

Обезьяны: разумны, но не чувствуют

Интересный феномен касается обезьян. Те, кто часто сталкивается с ними (особенно в странах, где обезьяны вредят урожаю), признают за ними разум — но отказывают в способности чувствовать боль.

Психологи называют это моральным дистанцированием. Оно позволяет оправдывать вред животным, не испытывая чувства вины.

Почему это важно для охраны природы

Позитивная сторона антропоморфизма — он работает. Люди охотнее жертвуют, если животное "улыбается", "грустит" или "обнимает" детёныша. Но опасность в том, что менее "милые" и знакомые виды остаются без внимания — даже если от них зависит целая экосистема.

"Антропоморфизм может быть эффективным, но его нужно применять с осторожностью", — подчёркивает Амичи.

Вместо эмоций — осознанность

Эмоциональная связь — мощный инструмент. Но она не должна быть единственной опорой в решении, кого спасать, а кого нет.

Понимая, как мы приписываем животным человеческие черты, экологи и активисты могут строить более справедливые, культурно адаптированные кампании, где каждый вид получает шанс быть услышанным.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут
Еда и рецепты
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут Аудио 
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Не просто умные — гениальные: 9 пород собак с настоящей человеческой памятью
Слишком дорогие гости: как туристы рискуют попасть в чёрный список Японии
Эти машины не ломаются — они просто сводят с ума владельцев
Не удаляйте любимые фото и видео! Вот как очистить память смартфона быстро и без потерь
Секреты гармонии: Анастасия Волочкова раскрыла свой главный принцип общения с замужней дочерью
Как экономическая стабильность помогает выгодно покупать и продавать подержанные автомобили
Взрыв вкуса в любое время года: заморозка арбуза для коктейлей и смузи — вот как правильно
Бессмертные герои и пыльные дороги: 10 вестернов, которые нужно увидеть, чтобы понять эпоху
Овощи уже поджариваются на грядках: что делать, чтобы спасти огород при +35
Тихая угроза на вашей кухне: физики предупреждают об опасности микроволновых печей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.