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Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать

1:49
Зоосфера

Ужи — как старшие дети в семье: всегда виноваты за всех, даже если сами — пай-мальчики. Их регулярно путают с ядовитыми змеями, пугаются, а порой — и убивают. А ведь именно ужи — самые мирные и полезные рептилии.

Узорчатый полоз в естественной среде
Фото: commons.wikimedia.org by Максим Кошелев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Узорчатый полоз в естественной среде

Доброе лицо, круглый зрачок

Отличить ужа просто: у него добрые круглые глаза и овальная голова, а не треугольная, как у гадюк. И да, чёрный цвет — не повод бить тревогу. Есть меланисты, альбиносы, пятнистые. Цвет тела — не показатель опасности.

Жил как кошка — ловил как змея

Раньше ужей даже специально держали в домах — они ловили мышей и не просили ничего взамен. Сейчас их забыли. А зря: без ужей реки и пруды бы утонули в жабах, насекомых, да и мыши полезли бы в сараи.

Театр одного актёра

Если на ужа кто-то покусился, он сначала изображает смерть — с переворотом на спину, открытым ртом и высунутым языком. Не помогает? Пускает зловонную струю. Совсем отчаянный — играет кобру: раздувает шею и шипит. Кобр в его ареале уже давно нет, но привычка осталась.

Есть что получится, жить где придётся

Ужи живучи: могут голодать почти год и оставаться бодрыми. В природе питаются всем — от жуков до мышей. Размножаются дружно: иногда несколько самок откладывают яйца в одной куче листвы — так однажды нашли тысячу яиц!

Маленькие герои

Осенью из этой кучи вылупляются малыши. Они тихо ползут к своим укрытиям — готовиться к зиме. До взрослой жизни доживут не все. Но теперь, зная всю правду об ужах, вы точно дадите им шанс.

Уточнения

Ужи́ или настоя́щие ужи́ (лат. Natrix), — род неядовитых змей семейства ужеобразных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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