Море зовёт? Только не сюда: регионы, где акулы атакуют с завидным постоянством

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любите пляжи, море и серфинг? Тогда стоит знать: в некоторых райских уголках шансы встретиться с акулой куда выше, чем хочется.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

США, Флорида

Флорида — мировой лидер по числу атак акул. Только в 2023 году зафиксировано 16 нападений, большинство — в сентябре. Особенно "прославился" пляж Нью-Смирна-Бич. Здесь орудуют тигровые и чернопёрые акулы, а лидером по агрессии остаются тигровые — они почти не уступают белым по опасности.

Австралия

На второе место уверенно выходит Австралия. Самая тревожная точка — Новый Южный Уэльс. Здесь охотятся бычьи акулы, которые атакуют резко, без предупреждений. И заметить их до нападения почти невозможно.

ЮАР и Гансбай

В ЮАР туристов манит Гансбай — столица белых акул. Люди сами погружаются в клетки, чтобы испытать острые ощущения. Но безопасность здесь относительна: бычьи акулы могут даже заплывать вглубь материка по рекам.

Даже специальные отпугиватели не гарантируют 100% защиты. Акулы атакуют, когда чувствуют добычу.

Реюньон и Мадагаскар

Остров Реюньон — один из самых опасных регионов. За 40 лет здесь произошло 24 нападения, 11 из которых закончились трагично. Тем не менее, местные продолжают заниматься серфингом, будто в них девять жизней.

Египет, Хургада

Даже популярные курорты не безопасны. У берегов Хургады нередко появляются тигровые акулы. Иногда пляжи закрывают, но хищников это не останавливает.

Что делать

Главное — не плавать в одиночку, не шуметь и не уплывать далеко от берега. Белые и бычьи акулы особенно опасны — их зрение лучше, реакция молниеносна, а поведение непредсказуемо.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



