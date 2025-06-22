Папа-зверь: как самец-бегемот превращает стадо в арену для кровавых боёв

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Грозный, тяжёлый, вспыльчивый. И не в меру туповатый. Бегемот — не просто толстяк из саванны, а настоящая машина разрушения, которой хватает силы… но явно не ума.

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Бегемоты

1. Территория — святое!

Попробуйте зайти в любимую лужу бегемота — и узнаете, как это: быть перевёрнутым, укусом сломанным и морально раздавленным. Турист или браконьер — неважно, все считаются врагами.

2. Опаснее акулы

Каждый год бегемоты убивают до 500 человек. Акула нервно курит в сторонке. Учитывая размер популяции, это просто ужасающая статистика.

3. Травоядный? Ну-ну…

Газель, птенец, даже собрат по стаду — всё может стать "закуской". Учёные давно поймали бегемота на каннибализме и воровстве добычи у крокодилов.

4. Любовь — через силу

Самец — царь и диктатор. Захотел — вступил в бой за власть, победил — тут же избавляется от детёнышей прежнего лидера. Увидел самку с малышом — и уже злится. Всё ради своих генов.

5. Дом на грани бунта

В стаде — вечный бардак. Вожак правит до первой трещины в боках. Победителей не судят, но через час он сам может стать жертвой нового поединка. Африканские реки кишат обиженными.

6. Гряземётное предупреждение

Да, бегемоты какают как оружием. Реально. В случае угрозы хвост превращается в вентилятор, разбрасывающий фекалии по округе. Гигиена — точно не про них.

7. Голова — не для размышлений

Если на пути что-то мешает, бегемот просто ломает это. Думает редко, учится — никогда. Вот почему вы не увидите его в цирке. И слава богу.

Уточнения

Обыкнове́нный бегемо́т или гиппопота́м (лат. Hippopótamus amphíbius), — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.

