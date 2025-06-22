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Его не победить: рептилия с костяной бронёй и ядом во рту

1:58
Зоосфера

Кажется, что динозавры давно вымерли. Но на некоторых индонезийских островах до сих пор правит ящер-тиран — комодский варан. Эта рептилия весом до 90 кг и длиной в 2,5 метра — не просто хищник, а настоящий хозяин Комодо, Ринчи и Флореса.

Комодский варан
Фото: flickr.com by Марк Дюмон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комодский варан

Охота без шансов

Варан атакует внезапно: разгоняется до 20 км/ч, вцепляется в глотку или лапу — и жертва обречена. Даже если она вырывается, вскоре умирает от яда варана и токсичных бактерий из его слюны. Крупнейший из зафиксированных трофеев — буйвол весом в тонну.

Пиршество, достойное чудовища

Он может проглотить до 80% собственного веса за один присест. Небольшую козу — целиком, как хот-дог. Слюна уже в глотке начинает "переваривать" мясо, облегчая заглатывание.

Рептилия без чувств

У варана нет врагов — кроме себе подобных. Они едят друг друга, не проявляя ни заботы, ни привязанности. Самки не заботятся о потомстве, а драки самцов за партнёрш — зрелище из пыли, когтей и зубов.

Новорожденных спасают… птицы

60% кладок самки откладывают в гнезда пернатых, которые случайно становятся няньками для малышей. Те рождаются уже полуметровыми, но взрослыми станут лишь через 8 лет.

Ужас с запахом

Видит варан плохо, слышит ещё хуже. Зато обоняние — фантастическое. Он чует падаль за 10 км. И жертву — по запаху крови в воздухе.

Кто остановит его

Лишь человек может противостоять этому доисторическому тирану. Хотя вараны не прочь напасть и на нас, сегодня их осталось всего около 3500. Лишь вмешательство человека спасло вид от исчезновения.

Уточнения

Комо́дский варан или гигантский индонезийский варан, или комодосский варан, или комодский дракон (лат. Varanus komodoensis) — вид ящериц из семейства варанов (Varanidae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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