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Хищник в бассейне: чем закончится приручение крокодила

1:56
Зоосфера

Милый зелёный питомец с хвостом и зубами? Звучит как сценарий фильма ужасов. И не зря! Крокодил — не кот и не попугай, и вот почему попытки приручить его обречены на провал.

Крокодил
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крокодил

1. Мышцы-захваты

Крокодил хватает добычу с первого рывка — и уже не отпускает. Челюсти закрываются с такой силой, что разжать их почти невозможно. И нет, он не понимает слова "фу".

2. Разведение — почти фантастика

Да, на крокодильих фермах бывают потомства. Но для этого нужна особая среда: песчаные берега, определённый климат и много терпения. Ванна в квартире не подойдёт.

3. Привязанность? Не про них

Был случай, когда рыбак выходил крокодильчика и кормил его с руки. Но даже в таком случае зверь предпочитал охотиться сам. И если в доме есть кошка, собака или… корова — они под угрозой.

4. Иерархия? Серьёзно?

Крокодилы — одиночки. Они не признают ни лидеров, ни хозяев. Подчиняться человеку? Для них это нелепо. Они — себе начальники.

5. Найди, если сможешь

В воде крокодила легко спутать с корягой. Он не скулит, не мяукает. Заснул у бассейна? Не заметите. Наступите — и реакция будет молниеносной.

6. Размеры — не игрушечные

Малыш быстро превращается в трёхметрового монстра. Для него нужен пруд. С забором. Который он всё равно разнесёт.

7. Своя территория — это святое

Крокодилу нужна его территория. А если хозяин решит почистить водоём или, не дай бог, переместить зверя — будет конфликт. И вы не победите.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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