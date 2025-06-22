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Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай

2:09
Зоосфера

Говорят, что кошки чувствуют больше, чем показывают. Особенно — в последние дни. И если присмотреться внимательнее, становится понятно: она уже прощается.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

1. Жизнь теряет краски

Если игривый кот внезапно теряет интерес ко всему, что раньше приносило радость — это повод насторожиться. Любимые игрушки забыты, встреча хозяина проходит безэмоционально, даже любимые лакомства остаются нетронутыми. Кошка будто замыкается в себе.

В такие моменты не оставляйте её одну. Тихий голос, ласковое прикосновение — самое ценное, что вы можете дать.

2. Необычное поведение

Некоторые коты стремятся к уединению, другие — буквально "приклеиваются" к хозяину. Они ищут тепла, близости, будто боятся упустить последние мгновения рядом. Такое изменение привычек — сильный эмоциональный сигнал.

3. Усталость становится нормой

Если раньше кот носился по дому, а теперь только дремлет — это не просто возраст. Силы уходят. Он двигается медленно, избегает прыжков, спит дольше обычного. Не принуждайте к активности — ему нужен покой.

4. Гигиена под угрозой

Кошки — прирожденные чистюли. И если шерсть становится неухоженной, а кот перестает вылизываться, значит, ему тяжело. Он может не справляться даже с лотком. Не ругайте — помогите: расчешите, протрите, подстелите мягкое. Он нуждается в заботе.

5. Аппетит пропал

Отказ от еды, странные пищевые привычки, изменение режима питья — явные сигналы, что организм работает на износ. Даже самая любимая еда может оставаться нетронутой.

Что делать

Создайте тихий уголок, будьте рядом, заботьтесь о чистоте. И главное — не тяните с визитом к ветеринару. Только специалист сможет облегчить боль и подсказать, как помочь питомцу в самый трудный момент.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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