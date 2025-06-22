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Вот что кошки делают, если действительно любят вас

2:00
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, любит ли вас ваша кошка? Сложно поверить, но они выражают свои чувства весьма откровенно — просто делают это по-своему. Главное — наблюдать.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Вот что может говорить о её симпатии

  • Утренний кошачий массаж. Кошка приходит, топчется лапками по вам, иногда даже мурлычет или мяукает. Это так называемый "молочный шаг", который напоминает ей о маме-кошке. Утро с таким пробуждением запоминается!

  • Она лижет вас — руку, щеку, даже волосы. Так она "метит" вас как свою собственность. Вы — её человек.

  • Встречает у двери. Если при возвращении домой вы сразу слышите приветственное "мяу" и видите крутящуюся у ног пушистую фигуру — это любовь.

  • Будит вас с утра. Ей важно, чтобы вы встали — и да, не только ради завтрака.

  • Спит на вас или рядом. Это про доверие. Она чувствует себя с вами в безопасности.

Если кошка приносит вам пойманную добычу — мышку или птичку, она заботится о вас. Она вас любит!

  • Показывает живот — это не просто приглашение почесать. Это высший уровень доверия.

  • Следует за вами по пятам. Где вы — там и она. Даже в ванную.

  • Кладётся на ваши вещи. Ваш запах — это уют.

  • Позволяет делать то, что другим — никогда. Подстричь когти? Почистить уши? Только вам она даст это сделать.

  • Трётся о ноги, бодает лбом, медленно моргает. Это кошачьи "поцелуи" и знаки симпатии.

  • Легкие покусывания — не агрессия, а способ общения.

Когда кошка зевает и потягивается при виде вас — это тоже знак любви и доверия.

Каждое из этих поведений — как маленькое "я люблю тебя" на кошачьем языке. Просто научитесь его слышать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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