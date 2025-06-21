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210 миллионов лет назад океан принадлежал ему: хищник с клыками, как у тираннозавра

Зоосфера

Он мог бы стать звездой нового фильма "Парк Юрского периода". Только это не кино — а реальность, скрытая в пластах земли на протяжении 210 миллионов лет. Учёные из Великобритании идентифицировали доисторическое существо, которое навсегда изменит наш взгляд на древних крокодилов.

Крокодил
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крокодил

Хищник, нарушивший правила

Mystriosuchus steinbergeri — так звучит имя хищника, который, как теперь выяснилось, был не просто крупной рептилией, но и настоящим морским крокодилом, не знавшим берегов.

До этого считалось, что фитозавры — предки современных крокодилов и гавиалов — обитали исключительно в пресной воде: озёрах, болотах, реках. Они были похожи на современных рептилий, но с более вытянутой мордой и другими анатомическими особенностями.

Новый вид, описанный учёными из Университета Бирмингема, стал первым известным фитозавром, приспособившимся к жизни в открытом море. Его останки были найдены в известняках, некогда покрывавших древний океан, в Австрийских Альпах — в десятках километров от предполагаемой линии побережья триасового периода.

"Это открытие указывает на гораздо большую экологическую гибкость фитозавров, чем мы предполагали ранее", — подчёркивают исследователи.

Молод, да страшен

Фоссилии Mystriosuchus steinbergeri обнаружили ещё в 1980-х годах. Они более 30 лет хранились в Музее естественной истории в Вене, прежде чем привлекли внимание международной научной группы из Великобритании, Франции, Швейцарии и Австрии.

В 2024 году исследование этих ископаемых было опубликовано в Зоологическом журнале Линнеевского общества. Удивительно, но все четыре изученные экземпляра оказались сравнительно молодыми — около восьми лет. Они ещё не завершили рост, а длина их тел уже превышала четыре метра.

"Это значит, что во взрослом возрасте они могли достигать колоссальных размеров — до 12 метров", — утверждают авторы исследования.

Для сравнения: крупнейшие современные крокодилы редко превышают шесть метров. А этот морской монстр мог вдвое обогнать их по размерам.

В честь Штайнбергера

Имя steinbergeri было присвоено виду в честь Зеппа Штайнбергера, участника той самой австрийской экспедиции, которая в 1980-х нашла окаменелости.

Новый вид стал третьим в роду Mystriosuchus, дополнив уже известных представителей — Mystriosuchus planirostris и Mystriosuchus westphali. Но именно steinbergeri стал настоящей сенсацией, потому что нарушил привычную картину мира древних рептилий.

Теперь мы знаем: крокодилоподобные существа могли не просто плавать — они покоряли моря, терроризируя всё живое в доисторических водах.

Уточнения

Хищники — животные из отряда млекопитающих Хищные (лат. Carnivora).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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