Вылупился — и сразу в небо: у птеродактилей не было детства, только инстинкт выживания

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

До недавнего времени ученые были уверены: способность к полету у летающих позвоночных развивается лишь ближе к взрослому возрасту. Так происходит с птицами, летучими мышами — и, казалось бы, происходило всегда. Но неожиданная находка в Китае и Аргентине перевернула это представление с ног на голову.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Птеродактиль

Исследования окаменелых эмбрионов птеродактилей показали: эти древние рептилии могли подниматься в воздух сразу после вылупления.

Летать, чтобы выжить

Исследовательская группа из Университета Лестера (Великобритания) пришла к ошеломляющему выводу: птенцы птеродактилей не нуждались в родительской опеке, поскольку с первых часов жизни уже были способны к полету. Этот дар, по мнению учёных, стал возможным благодаря особенностям анатомии: их крылья были непропорционально большими по отношению к телу.

"Это объясняет, почему крылья птеродактилей достигали таких размеров — им приходилось выживать сразу, без родительской поддержки", — поясняют исследователи.

Полёт был не прихотью, а необходимостью: молодые птеродактили спасались от хищников, которые не гнушались лёгкой добычей. При этом, как отмечают специалисты, родители не помогали ни защитой, ни кормлением.

Эмбрионы, ставшие сенсацией

Первыми были изучены окаменелости с территории Китая. Тогда они показались неубедительными: эмбрионы выглядели слаборазвитыми, с недоформированными крыльями. Исходя из этого, палеонтологи предположили, что способность к полету появляется у птеродактилей не сразу.

Но дальнейшие находки — более поздние эмбрионы из Китая и Аргентины, погибшие непосредственно перед вылуплением, — продемонстрировали совершенно иную картину.

Эти детально сохранившиеся скелеты показали: строение костей, особенно плечевого пояса и крыльев, у птенцов уже соответствовало летным параметрам.

Формально они ещё не родились, но были практически готовы к полету.

Цена независимости

Способность к полету с первых дней жизни несла птеродактилам как преимущество, так и опасность. С одной стороны — шанс убежать от хищника или добыть себе пропитание. С другой — огромный риск: неуверенный первый взмах крыльями мог окончиться смертью.

Маленькие птеродактили были неуклюжи, а полёт — труден и опасен, особенно при плохих погодных условиях или в сложном ландшафте.

Тем не менее эволюция сделала выбор: лучше рискнуть и выжить, чем остаться беззащитным на земле.

Взгляд в прошлое — и в будущее

Эти открытия не просто меняют наши представления о древних рептилиях. Они подсказывают, насколько разнообразной могла быть стратегия выживания в далеком прошлом. Птеродактили — одни из немногих существ, способных к полету с рождения. Ни птицы, ни летучие мыши не обладают подобным преимуществом.

Возможно, именно это и позволило им миллионы лет оставаться господствующими хищниками воздушного пространства, прежде чем история их существования оборвалась.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

