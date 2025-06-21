Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под давлением: адвокат Муцениеце обвинила Прилучного в настраивании сына против матери
Кожа сбежала с пяток? План спасения есть, и он не из салона
Zara покинула Россию навсегда? Глава Inditex раскрыл шокирующую правду
Клубника, арбуз и ещё пять продуктов, которые защищают ваши сосуды
Как полотенца стали оружием: история неожиданной арт-битвы россиянки в Египте
Муравьи ушли сами благодаря простому способу: соседи не верили, пока не увидели пустой муравейник
Прощай, лысая голова! Элексир от выпадения волос создали для мужчин
Сколько зарабатывают судьи на Клубном ЧМ? Вот приблизительные суммы
Неожиданное начало ремонта: именно с этого шага всё пойдёт как по маслу

Вылупился — и сразу в небо: у птеродактилей не было детства, только инстинкт выживания

3:16
Зоосфера

До недавнего времени ученые были уверены: способность к полету у летающих позвоночных развивается лишь ближе к взрослому возрасту. Так происходит с птицами, летучими мышами — и, казалось бы, происходило всегда. Но неожиданная находка в Китае и Аргентине перевернула это представление с ног на голову.

Птеродактиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Птеродактиль

Исследования окаменелых эмбрионов птеродактилей показали: эти древние рептилии могли подниматься в воздух сразу после вылупления.

Летать, чтобы выжить

Исследовательская группа из Университета Лестера (Великобритания) пришла к ошеломляющему выводу: птенцы птеродактилей не нуждались в родительской опеке, поскольку с первых часов жизни уже были способны к полету. Этот дар, по мнению учёных, стал возможным благодаря особенностям анатомии: их крылья были непропорционально большими по отношению к телу.

"Это объясняет, почему крылья птеродактилей достигали таких размеров — им приходилось выживать сразу, без родительской поддержки", — поясняют исследователи.

Полёт был не прихотью, а необходимостью: молодые птеродактили спасались от хищников, которые не гнушались лёгкой добычей. При этом, как отмечают специалисты, родители не помогали ни защитой, ни кормлением.

Эмбрионы, ставшие сенсацией

Первыми были изучены окаменелости с территории Китая. Тогда они показались неубедительными: эмбрионы выглядели слаборазвитыми, с недоформированными крыльями. Исходя из этого, палеонтологи предположили, что способность к полету появляется у птеродактилей не сразу.

Но дальнейшие находки — более поздние эмбрионы из Китая и Аргентины, погибшие непосредственно перед вылуплением, — продемонстрировали совершенно иную картину.

Эти детально сохранившиеся скелеты показали: строение костей, особенно плечевого пояса и крыльев, у птенцов уже соответствовало летным параметрам.

Формально они ещё не родились, но были практически готовы к полету.

Цена независимости

Способность к полету с первых дней жизни несла птеродактилам как преимущество, так и опасность. С одной стороны — шанс убежать от хищника или добыть себе пропитание. С другой — огромный риск: неуверенный первый взмах крыльями мог окончиться смертью.

Маленькие птеродактили были неуклюжи, а полёт — труден и опасен, особенно при плохих погодных условиях или в сложном ландшафте.

Тем не менее эволюция сделала выбор: лучше рискнуть и выжить, чем остаться беззащитным на земле.

Взгляд в прошлое — и в будущее

Эти открытия не просто меняют наши представления о древних рептилиях. Они подсказывают, насколько разнообразной могла быть стратегия выживания в далеком прошлом. Птеродактили — одни из немногих существ, способных к полету с рождения. Ни птицы, ни летучие мыши не обладают подобным преимуществом.

Возможно, именно это и позволило им миллионы лет оставаться господствующими хищниками воздушного пространства, прежде чем история их существования оборвалась.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Последние материалы
Видели границу между двумя морями? Она существует, и не на карте
Опасная комбинация под ногами — как она может превратить вашу машину в груду металла
Ножницы вместо ботокса: омолаживающая стрижка, которую выбирают после 40
Она не изменилась: Золотовицкий рассказал, как Тенякова пережила смерть Юрского
Газпром вложит 100 млрд рублей в преображение Лахта Центра — Петербург ждут грандиозные перемены
Аксессуар, который лишает вас энергии — его носят почти каждый день
Забудьте про уксус: современный и быстрый способ засолки помидоров из простых ингредиентов
Секретное признание Андрея Малахова: что мешает ему быть идеальным на экране?
Он держит Антарктиду — но больше не может: Ледник Судного дня трещит по швам
Если на дереве выросло это — обратите внимание: следующий ветер может быть последним
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.