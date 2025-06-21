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Вы думаете, она довольна, а ей больно: что на самом деле значит мурлыканье кошки

3:39
Зоосфера

Мы привыкли считать мурлыканье кошки символом покоя и счастья. Теплый пушистый комочек на коленях, расслабленный взгляд — и этот умиротворяющий звук, словно уютный фон счастья. Но за этим звучанием скрываются далеко не только положительные эмоции.

Кошка породы саванна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка породы саванна

Научные наблюдения показывают: кошачье мурлыканье — универсальный язык, с помощью которого животное не только выражает удовольствие, но и справляется с тревогой, болью и даже зовёт на помощь.

Когда кошка боится — она мурлычет

Мало кто догадывается, что в ситуациях стресса и страха кошка может начать мурлыкать ещё интенсивнее, чем в спокойной обстановке.

"Мурлыканье в такие моменты — способ успокоить саму себя и показать окружающим: я не представляю угрозы", — объясняют специалисты.

Представьте себе визит к ветеринару или поездку в шумной машине. Ваша любимица громко урчит, прижавшись к переноске? Это не признак удовольствия, а сигнал: ей страшно. Звук помогает снизить уровень тревожности, а возможно — и разрядить атмосферу вокруг.

Мурлыканье как лекарство

Скрытая боль — ещё одна причина, по которой кошка может мурлыкать. Эти животные известны своим умением не показывать слабость. Но природа дала им удивительный инструмент.

Учёные обнаружили, что вибрации в диапазоне 25-150 Гц, создаваемые при мурлыканье, способствуют заживлению костей, улучшают циркуляцию крови, облегчают дыхание и даже снижают боль. Таким образом, мурлыканье становится своего рода "встроенной физиотерапией".

"Больная кошка может мурлыкать именно для того, чтобы стимулировать собственное выздоровление", — отмечают ветеринары.

Манипуляция звуком

Замечали, как кошка начинает мурлыкать особенно громко у миски или перед дверью? Часто это сопровождается тонким мяуканьем и напряжённым взглядом.

Исследователи обнаружили: в таких случаях кошки используют особый тип "запрашивающего" мурлыканья. В него встроены высокочастотные звуки, отдалённо напоминающие плач младенца — сигнал, на который человек реагирует инстинктивно.

"Этот приём работает на подсознательном уровне. Услышав такой звук, человек чаще откликнется, даже не задумываясь", — говорят специалисты по поведению животных.

Голос материнства

У новорождённых котят зрение и слух отсутствуют. Но у них есть одно надёжное средство найти маму — вибрации её мурлыканья. Мама-кошка, в свою очередь, мурлычет, чтобы сообщить малышам о своём присутствии и одновременно успокоить их.

Если взрослая кошка начинает мурлыкать, оставаясь одна в комнате, это может быть не проявление тоски, а тихий монолог — она будто разговаривает сама с собой, возможно, вспоминая детство или инстинктивно продолжая материнские сигналы.

Всё зависит от контекста

Одно и то же мурлыканье может значить абсолютно разные вещи. Важно учитывать, в каком контексте оно происходит: кошка расслаблена или напряжена, здорова или проявляет признаки боли, находится рядом с вами или одна. Только в комплексе эти детали помогают правильно "перевести" кошачий язык.

Мурлыканье — это не просто приятный фон домашнего уюта, а сложный, многослойный способ общения. И за этим мягким звуком может скрываться гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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