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Вот как неосознанно испортить характер своей кошке

2:47
Зоосфера

Многие уверены: если кот накормлен и здоров, значит всё в порядке. Но поведение пушистого любимца часто портится не само по себе — причина в поступках самого хозяина. И даже если вы души не чаете в своём питомце, вы можете неосознанно формировать в нём плохие привычки.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Вот три распространённые ошибки, из-за которых даже самый ласковый кот превращается в упрямого, капризного и отстранённого сожителя.

1. Разрешено всё - и даже больше

Иногда кошка становится "главной по квартире": сидит на столе, ест из тарелки хозяина, требует внимания по ночам — и получает всё, что пожелает. А человек радуется: "ну он же у меня такой умный и любимый!"

Только вот без границ и правил кот быстро понимает, что хозяином он может управлять. А значит — капризничать, игнорировать команды и даже портить вещи, если что-то не по его.

Важно: ласка и свобода — хорошо, но дисциплина нужна. Иначе питомец становится источником постоянного стресса — для всех.

2. Запреты, забота и… отторжение

Некоторые хозяева чрезмерно опекают кота: не пускают на подоконник, сажают обратно на пол, отнимают еду, если он съехал с миски. Всё это, конечно, из лучших побуждений — "а вдруг что-то случится".

Но коту не нужно постоянное вмешательство. Он — самостоятельное существо. Излишний контроль разрушает доверие, делает кошку тревожной и отчуждённой. Она будет бунтовать, делать всё "назло" и стараться уйти от человека.

Итог: забота хороша, когда она уважает свободу питомца. Не перегибайте с контролем.

3. Внимание было — и пропало

Кошки тонко чувствуют перемены в отношении. Если раньше вы играли, гладили и разговаривали с ней каждый день, а теперь полностью игнорируете — она это заметит. Особенно часто так бывает после изменений в семье: появление ребёнка, переезд, новая работа.

Для кошки это — личная трагедия. Она не понимает причин, но отчётливо чувствует: её больше не любят. А дальше — агрессия, мятеж, испорченные вещи. Всё ради одного — вернуть внимание.

Совет: даже в самом загруженном графике найдите несколько минут в день для общения с питомцем. Это важно не меньше, чем корм или лоток.

Кошки — не плюшевые игрушки. Они не умеют говорить, но умеют чувствовать. И если в поведении вашего кота появились проблемы, начните с себя: возможно, он просто пытается сказать вам о чём-то важном — своим способом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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