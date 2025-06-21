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Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя

2:52
Зоосфера

Запах от кошачьего лотка — один из главных минусов жизни с пушистым питомцем. Иногда кажется, что ни дорогие наполнители, ни ароматизаторы не спасают. Но есть три простых, недорогих средства, которые помогут решить проблему — и скорее всего, у вас уже есть они дома.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Почему вообще пахнет

Причины у запаха всегда одни и те же:

  • дешевый или неэффективный наполнитель;

  • нерегулярная уборка;

  • неправильное питание, делающие мочу особенно едкой;

  • отсутствие наполнителя в лотке вообще.

Конечно, можно просто чаще мыть лоток. Но что, если вы целыми днями на работе и не успеваете? Или у вас несколько кошек, и наполнитель "улетает" моментально?

Иногда кажется логичным купить самый дорогой наполнитель с "нейтрализатором запаха". Но тут две проблемы:

  1. Цена может "кусаться" — особенно если питомцев больше одного.

  2. Кошке просто может не понравиться новый наполнитель. И она откажется им пользоваться.

Тогда на помощь приходят бюджетные лайфхаки.

3 дешёвых средства, которые помогут с запахом

1. Сода

Пищевая сода — проверенный способ снизить запах. Просто посыпьте дно лотка небольшим слоем перед тем, как засыпать наполнитель. Сода впитывает влагу и нейтрализует едкие аммиачные ароматы.

2. Зелёный чай

Листья обычного зелёного чая (без ароматизаторов!) можно смешать с наполнителем. Чайные листья обладают природной способностью впитывать запахи и освежать пространство. Только не нужно брать элитные сорта — подойдёт самый простой листовой чай.

3. Древесный уголь

Абсорбент, который активно используется даже в промышленной очистке воздуха. Положите пару кусочков угля под наполнитель. Он будет вытягивать запахи. Правда, будьте аккуратны — если уголь рассыплется, пол может испачкаться.

Но одно средство — не спасение

Помните: эти способы работают только в комплексе с регулярной уборкой. Если вы надеетесь, что сода решит проблему раз и навсегда — увы, это не так. Чистота и уход остаются на первом месте.

  • Мойте лоток хотя бы раз в неделю. Лучше использовать средства без запаха, чтобы кошка не отказалась от туалета.

  • Некоторые советуют мыть лоток кондиционером для белья, но это может не понравиться питомцу.

  • Обратите внимание на рацион. Излишек рыбы в питании делает запах мочи резким — этот продукт не должен быть основой рациона.

Если вас часто не бывает дома, оставьте два лотка. И по возможности используйте закрытый туалет — он лучше удерживает запахи, хотя и нравится не всем кошкам.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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