Оставили кошку одну? Вот когда начинается настоящая проблема

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашняя кошка — существо независимое, но это не значит, что она способна спокойно прожить неделю без человека. Даже если вы оставите ей гору еды и воды, риски всё равно остаются. Почему три дня — это максимум, на который стоит рассчитывать?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Что может пойти не так

Стресс и одиночество. Да, кошки часто ведут себя независимо, но если питомец привязан к вам, разлука даже на три дня может обернуться настоящим стрессом. Возвращение домой вы можете встретить с обиженной или изменившейся в поведении кошкой.

Неисправность техники. Если кормушка или поилка работают от электричества, а в вашем доме отключат свет, питомец останется без еды и воды.

Опасности дома. Кошка может залезть туда, куда не следует, добраться до химии, травмироваться или попасть в ловушку.

Здоровье. У кошек на фоне стресса может резко ухудшиться самочувствие — и рядом никого, чтобы помочь.

Что делать, если уезжаете

Оптимально — не оставлять кошку одну. Лучше всего, если кто-то будет приходить каждый день: покормить, поменять воду и просто пообщаться. Ещё лучше — если человек знаком питомцу.

Другие варианты:

Забрать с собой. Если кошка не боится дороги и вам можно взять её, это идеальный вариант. Но он подойдёт не всем.

Оставить у знакомых. Но важно помнить: кошки привязаны к своей территории. В незнакомом месте они чаще испытывают стресс.

Котоняня. Специальный человек, который будет навещать вашего котика, играть, кормить и прибирать. Но для некоторых хозяев идея впускать чужих в дом — не самая комфортная.

Как подготовить кошку к короткому отсутствию

Если вы уезжаете всего на день-два:

Оставьте несколько мисок с сухим кормом - либо используйте автоматическую кормушку.

Расставьте емкости с водой по разным углам квартиры.

Уберите всё опасное: химию, мелкие предметы, откройте двери, закройте окна.

Поставьте несколько лотков с наполнителем.

Можно включить телевизор на таймер — имитация присутствия человека.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



