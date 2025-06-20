Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола

Совместная жизнь с домашним питомцем сближает, и порой рука сама тянется поделиться чем-то вкусным со своего стола. Но что безопасно для человека, может стать настоящей угрозой для кошки. Вот список продуктов, которые под строгим запретом — даже в крошечных количествах.
Даже небольшое количество может вызвать учащённое сердцебиение, рвоту, судороги и привести к остановке сердца. Виновник — теобромин. У животных нет фермента, чтобы расщепить это вещество, поэтому последствия особенно тяжёлые.
Вопреки мифам, взрослым кошкам оно часто вредит. Лактоза вызывает расстройства пищеварения: понос, вздутие, слабость. Особенно опасно давать коровье молоко котятам — им нужны специальные заменители или корм по возрасту.
Они разрушают эритроциты, что может привести к анемии. Даже небольшие дозы (в готовых блюдах!) опасны.
В любом виде — свежий, сушёный, зелёный, красный. Содержит вещества, вызывающие почечную недостаточность и тяжёлые отравления.
Может содержать паразитов и разрушает витамины в организме. Симптомы — рвота, диарея, общее ухудшение состояния.
Содержит токсичное для кошек вещество — персин, а также много калия. У животных возможны проблемы с дыханием и сердцем.
В нём — соланин и оксалаты, вредные для мочевой системы. Риск — образование камней и воспалений.
Содержит авидин, блокирующий усвоение биотина (витамина B8), что может вызвать проблемы с кожей и шерстью.
Содержит ртуть и тяжелые металлы. Постоянное кормление может привести к отравлению и нарушению обмена веществ.
Макадамия, арахис, финики и изюм — частые виновники отравлений. Могут вызывать судороги, диарею и аллергические реакции.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?