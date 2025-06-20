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Рацион против жары: как накормить питомцев так, чтобы они не перегрелись

1:58
Зоосфера

В жару страдают не только люди — домашние животные подвержены тепловому стрессу ничуть не меньше. Чтобы избежать перегрева и обезвоживания, важно не только обеспечить доступ к воде, но и скорректировать рацион.

Кошка с собакой в жару
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с собакой в жару

Сухой корм — не лучший выбор в жару

Как отмечается в "30 миллионов друзей", сухие корма обезвожены — в них содержится всего 8-10% влаги. В жаркий период организму питомца не хватает такой влажности.

Лучше заменить привычный рацион на паштеты и консервы, в которых воды около 70-80%. Это помогает поддерживать водный баланс.

Если резкие перемены — не вариант

Однако не всем животным подойдут внезапные изменения в рационе. Если у вашего любимца чувствительное пищеварение, новая пища может вызвать диарею, рвоту и, как ни парадоксально, обезвоживание.

В таком случае специалисты рекомендуют не менять корм полностью, а просто слегка увлажнять его — например, добавляя воду в сухие гранулы.

Полезные овощи и фрукты — какие подойдут?

Летний рацион можно дополнить продуктами с высоким содержанием воды. Питомцы с удовольствием едят:

  • арбуз (без косточек),
  • огурцы,
  • кабачки,
  • морковь,
  • дыню.

Важно помнить, что не все растительные продукты одинаково безопасны. Например, виноград и авокадо могут вызвать серьёзные нарушения пищеварения и даже отравление, особенно у собак.

Вода — всегда и везде

Самое важное — обеспечить постоянный доступ к воде. Но и здесь есть нюанс: не стоит наливать ледяную воду. Как и людям, питомцам это может навредить, вызвав желудочные спазмы или даже тепловой шок.

Идеально — прохладная вода, расставленная в нескольких местах дома, чтобы животное могло легко добраться до неё в любой момент.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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