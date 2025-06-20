Рацион против жары: как накормить питомцев так, чтобы они не перегрелись

В жару страдают не только люди — домашние животные подвержены тепловому стрессу ничуть не меньше. Чтобы избежать перегрева и обезвоживания, важно не только обеспечить доступ к воде, но и скорректировать рацион.
Как отмечается в "30 миллионов друзей", сухие корма обезвожены — в них содержится всего 8-10% влаги. В жаркий период организму питомца не хватает такой влажности.
Лучше заменить привычный рацион на паштеты и консервы, в которых воды около 70-80%. Это помогает поддерживать водный баланс.
Однако не всем животным подойдут внезапные изменения в рационе. Если у вашего любимца чувствительное пищеварение, новая пища может вызвать диарею, рвоту и, как ни парадоксально, обезвоживание.
В таком случае специалисты рекомендуют не менять корм полностью, а просто слегка увлажнять его — например, добавляя воду в сухие гранулы.
Летний рацион можно дополнить продуктами с высоким содержанием воды. Питомцы с удовольствием едят:
Важно помнить, что не все растительные продукты одинаково безопасны. Например, виноград и авокадо могут вызвать серьёзные нарушения пищеварения и даже отравление, особенно у собак.
Самое важное — обеспечить постоянный доступ к воде. Но и здесь есть нюанс: не стоит наливать ледяную воду. Как и людям, питомцам это может навредить, вызвав желудочные спазмы или даже тепловой шок.
Идеально — прохладная вода, расставленная в нескольких местах дома, чтобы животное могло легко добраться до неё в любой момент.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.