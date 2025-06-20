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Собака может всё понять по запаху: что именно она улавливает в незнакомце

2:16
Зоосфера

Собаки — не просто наши питомцы. Они давно стали настоящими членами семьи, чувствительными, преданными и удивительно проницательными. Именно поэтому их реакция на окружающих порой вызывает у хозяев много вопросов. Почему одному человеку собака доверяет с первых секунд, а другому — отвечает агрессией или тревогой?

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Ответы на это — в тонкой науке, изучающей поведение животных. Этология утверждает: собаки замечают то, мимо чего человек проходит, не замечая. Это может быть голос, запах, напряжённый жест, взгляд — и всё это животное способно воспринять как сигнал опасности.

Лай — это не всегда агрессия

Когда собака лает на незнакомца, это не всегда означает враждебность.

"Я тебя не знаю, и мне это не нравится"

Особенно часто это проявляется у питомцев, которые выросли в изоляции от других людей и мест. Без социализации собака может воспринимать даже безобидного визитёра как угрозу.

Социализация — основа спокойствия

Если щенок не знакомился с разными людьми, не гулял в разных местах, не общался с другими животными — в будущем он может бояться всего нового. В этом случае даже поход в парк или приезд гостей вызывает у него стресс и бурную реакцию.

Именно поэтому важно с раннего возраста приучать собаку к разнообразию. Социализированный питомец — это не только комфорт для хозяина, но и спокойная жизнь для самого животного.

Как собаки чувствуют "энергию” человека

Да, собаки улавливают то, что мы называем "энергией". Напряжённая поза, грубые жесты, слишком громкий голос — всё это может насторожить собаку.

В такие моменты она включается в режим "охранника" и действует в рамках своей природы.

А что с желанием гладить всех собак подряд?

Есть люди, которые не могут пройти мимо щенка, не потянувшись его погладить. Психологи считают, что такой импульс может многое сказать о личности и эмоциональной открытости человека.

Это не просто жест — это язык привязанности и потребности в контакте.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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